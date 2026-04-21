Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський обговорив з Коштою розблокування 90 млрд євро для України

19:33 21.04.2026 Вт
2 хв
Київ виконав всі протрібні кроки
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський обговорив розблокування 90 млрд євро з головою Євроради Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

"Обговорили з президентом Європейської ради Антоніу Коштою розблокування фінансового пакета допомоги на 90 млрд євро. Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що у розмові з Урсулою фон дер Ляєн передусім йшлося про розблокування кредиту для України.

"Ці кошти посилять не лише Україну, а й усю Європу. І важливо, щоб найближчим часом ми вже почали їх отримувати. Всі потрібні кроки для цього з боку України зроблені", - підкреслив президент.

90 млрд євро для України

Нагадаємо, наприкінці 2025 року лідери європейських країн погодили надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Але після пошкодження Росією трубопроводу "Дружба", Угорщина заблокувала кредит до відновлення нафтопостачання.

Перемога на парламентських виборах в Угорщині лідера партії "Тиса" Петера Мадяра не означає автоматичного розблокування кредиту для України від ЄС на 90 млрд євро.

Зазначимо, Мадяр раніше пов'язав зняття угорського вето із відновленням роботи нафтопроводу "Дружба". За його словами, Будапешт розблокує кредит, щойно нафта знову піде трубою.

Водночас прем'єр Словаччини Роберт Фіцо підтримав угорську позицію і пригрозив також заблокувати майбутні кредити Україні. Його заява пролунала попри те, що нафтопровід пошкодила РФ.

РБК-Україна також писало, що посли країн ЄС у середу, 22 квітня, мають розглянути останнє процедурне рішення, необхідне для запуску фінансування України на 90 млрд євро.

