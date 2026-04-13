Мадяр зробив заяву про 90 млрд євро кредиту для України

Лідер партії "Тиса" та переможець парламентських виборів в Угорщині Петер Мадяр натякнув, що не блокуватиме 90 млрд євро для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконеренцію Мадяра.

За його словами, рішення щодо цього питання фактично було ухвалене ще в грудні на рівні Європейської ради. Тоді Угорщина, а також Словаччина і Чехія отримали можливість не брати участі у програмі.

"Мені це не до кінця зрозуміло, я буду обговорювати це з європейськими лідерами. Але особисто я згоден з тим, що Угорщина повинна відмовитися", - зазначив Мадяр.

Він наголосив, що Угорщина "перебуває в дуже складній фінансовій ситуації", тому не може дозволити собі додаткове фінансування.

"Наше завдання - повернути ті кошти ЄС, які належать нам і які отримала кожна інша країна-член, крім нас. Оскільки ми їх не отримали, ми не можемо використати їх для покращення нашої економіки. Тому ми дійсно не можемо брати ще більше кредитів", - додав політик.

Окремо він розкритикував політику попереднього прем’єра Віктора Орбана, вказавши на непослідовність його позицій щодо рішень Євросоюзу.

"Дефіцит угорського бюджету та державний борг потроїлися з 2010 року. Тож ми хотіли б повернути кошти ЄС додому. Але це рішення вже було прийняте в грудні в Брюсселі, тому я не знаю, навіщо його знову переглядати. Хоча я розумію, що позиція Віктора Орбана часто змінюється - адже спочатку він це підтримав, а потім відкинув", - підкреслив Мадяр.

Він додав, що сподівається, що Орбан йому подзвонить, якщо в Угорщини є певні невиконання міжнародні зобов'язання; зокрема, якщо потрібно, і обговорити "технічне рішення", яке потрібно для виділення Україні кредиту.

Що передувало

Питання кредиту для України залишається предметом гострих суперечок у Євросоюзі. Київ досі не може отримати близько 90 млрд євро допомоги, оскільки процедурне рішення блокує Угорщина, яка висунула умову - відновлення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".