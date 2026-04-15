Гроші в обмін на нафту: Мадяр назвав умову для розблокування кредиту Україні від ЄС
Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна зніме вето на кредит Україні від ЄС у розмірі 90 млрд євро, як тільки буде відновлено потік нафти трубопроводом "Дружба".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.
Мадяр заявив, що очікує, що Віктор Орбан, який йде у відставку, зніме своє вето на кредит Україні від ЄС у розмірі 90 млрд євро, як тільки буде відновлено потік нафти ключовим трубопроводом.
Коментарі Мадяра в інтерв'ю державному телебаченню прозвучали після того, як він на початку цього тижня заявив, що його країна не перешкоджатиме Києву отримати допомогу від ЄС.
Він сказав, що Угорщина все ще збереже свою відмову від фінансової участі в кредиті.
Кредит Україні від ЄС
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перемога на виборах в Угорщині лідера партії "Тиса" Петера Мадяра не означає автоматичного розблокування кредиту для України від ЄС на 90 млрд євро.
Мадяр заявив, що готовий обговорити питання з європейськими лідерами, однак рішення фактично ухвалила ще в грудні Єврорада - і тоді Угорщина, Словаччина та Чехія отримали право не приєднуватися до програми.
Як повідомляло РБК-Україна, навіть якщо Будапешт знімає свої заперечення, черга за Братиславою - Словаччина та її прем'єр Роберт Фіцо досі не змінили позицію.
До цього додається звичайна бюрократична тяганина: формування нового угорського уряду само по собі займе час.
Водночас, як стало відомо, Єврокомісія відтермінувала перший транш у рамках кредиту на 90 мільярдів євро для України.