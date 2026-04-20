Угорщина може розблокувати 90 млрд євро для України цього тижня

Посли країн ЄС у середу, 22 квітня, мають розглянути останнє процедурне рішення, яке необхідне для виділення Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро.

Про це заявив спікер Кіпрського головування в Раді ЄС, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Сусільне " і DW .

"(Кіпрське - ред.) головування включило поправку до регламенту про багаторічну фінансову рамку (MFF) - останній елемент, необхідний для надання Україні позики в розмірі 90 млрд євро - до порядку денного засідання послів ЄС, що відбудеться в середу, 22 квітня, як пункт, що не підлягає обговоренню", - підкреслив він.

DW звернуло увагу, що внесення такого питання до порядку денного без обговорення зазвичай означає, що країни блоку попередньо його погодили.

Після схвалення документ має бути затверджений за письмовою процедурою. Наступний етап - його остаточне ухвалення.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року лідери країн Євросоюзу погодили надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро.

Але після того, як Росія пошкодила трубопровід "Дружба", Угорщина почала блокувати кредит. Прем'єр Віктор Орбан заявляв, що поки Україна не відновить роботу "Дружби", надання позики Будапешт не розблокує.