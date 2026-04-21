RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский обсудил с Коштой разблокирование 90 млрд евро для Украины

19:33 21.04.2026 Вт
2 мин
Киев выполнил все необходимые шаги
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил разблокирование 90 млрд евро с главой Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Читайте также: В ЕС назвали сроки первых выплат Украине по кредиту на 90 млрд евро

"Обсудили с президентом Европейского совета Антониу Коштой разблокирование финансового пакета помощи на 90 млрд евро. Украина выполнила то, по поводу чего к нам обращался Евросоюз", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что в разговоре с Урсулой фон дер Ляйен прежде всего речь шла о разблокировании кредита для Украины.

"Эти средства усилят не только Украину, но и всю Европу. И важно, чтобы в ближайшее время мы уже начали их получать. Все необходимые шаги для этого со стороны Украины сделаны", - подчеркнул президент.

90 млрд евро для Украины

Напомним, в конце 2025 года лидеры европейских стран согласовали предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро. Но после повреждения Россией трубопровода "Дружба", Венгрия заблокировала кредит до восстановления нефтеснабжения.

Победа на парламентских выборах в Венгрии лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра не означает автоматического разблокирования кредита для Украины от ЕС на 90 млрд евро.

Отметим, Мадьяр ранее связал снятие венгерского вето с возобновлением работы нефтепровода "Дружба". По его словам, Будапешт разблокирует кредит, как только нефть снова пойдет по трубе.

В то же время премьер Словакии Роберт Фицо поддержал венгерскую позицию и пригрозил также заблокировать будущие кредиты Украине. Его заявление прозвучало несмотря на то, что нефтепровод повредила РФ.

РБК-Украина также писало, что послы стран ЕС в среду, 22 апреля, должны рассмотреть последнее процедурное решение, необходимое для запуска финансирования Украины на 90 млрд евро.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийЕврокомиссияСовет ЕвропыУрсула фон дер Ляйен