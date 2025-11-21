UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський обговорить з Трампом мирний план вже наступного тижня, - Sky News

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп наступного тижня проведуть обговорення американського мирного плану з 28 пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.

Джерела в Європейському Союзі повідомили виданню, що Зеленський та Трамп вирішили провести обговорення плану наступного тижня. Але перед цим Зеленський проведе консультації з цього питання з європейськими лідерами - насамперед Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Видання додає, що під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 20 листопада план США різко розкритикували, особливо з боку представників Польщі, Італії, Франції, Литви та Німеччини.

Черговий "мирний план" США

Новий мирний план США", який розробляв спецпредставник президента США Стів Віткофф за підтримки російського "спецпредставника" Кирила Дмитрієва, складається з 28 пунктів. Він передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння й так далі.

Під час візиту до Києва міністра армії США Дена Дрісколла президент Володимир Зеленський ознайомився з пропозиціями та погодився обговорювати їх. Зі свого боку, Білий дім не підтверджує і не розкриває, але заявляє, що план підтримує президент Дональд Трамп.

Проте європейські лідери вже заявили, що американський мирний план можна назвати хіба що "капітуляцією України" - оскільки там немає реальних поступок з боку РФ. Європейські лідери готують власний варіант мирного плану.

Більше про "мирний план США", його деталі, а також "агресивний графік" - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиУкраїнаДональд Трамп