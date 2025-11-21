Зеленський обговорить з Трампом мирний план вже наступного тижня, - Sky News

Черговий "мирний план" США

Новий мирний план США", який розробляв спецпредставник президента США Стів Віткофф за підтримки російського "спецпредставника" Кирила Дмитрієва, складається з 28 пунктів. Він передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння й так далі.

Під час візиту до Києва міністра армії США Дена Дрісколла президент Володимир Зеленський ознайомився з пропозиціями та погодився обговорювати їх. Зі свого боку, Білий дім не підтверджує і не розкриває, але заявляє, що план підтримує президент Дональд Трамп.

Проте європейські лідери вже заявили, що американський мирний план можна назвати хіба що "капітуляцією України" - оскільки там немає реальних поступок з боку РФ. Європейські лідери готують власний варіант мирного плану.

