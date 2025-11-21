Зеленский обсудит с Трампом мирный план уже на следующей неделе, - Sky News

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на следующей неделе проведут обсуждение американского мирного плана из 28 пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Источники в Европейском Союзе сообщили изданию, что Зеленский и Трамп решили провести обсуждение плана на следующей неделе. Но перед этим Зеленский проведет консультации по этому вопросу с европейскими лидерами - прежде всего Великобритании, Франции, Италии и Германии.
Издание добавляет, что во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 20 ноября план США резко раскритиковали, особенно со стороны представителей Польши, Италии, Франции, Литвы и Германии.
Новый "новый мирный план США", который разрабатывал спецпредставитель президента США Стив Уиткофф при поддержке российского "спецпредставителя" Кирилла Дмитриева, состоит из 28 пунктов. Он предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и так далее.
Во время визита в Киев министра армии США Дэна Дрисколла президент Владимир Зеленский ознакомился с предложениями и согласился обсуждать их. Со своей стороны, Белый дом не подтверждает и не раскрывает, но заявляет, что план поддерживает президент Дональд Трамп.
Однако европейские лидеры уже заявили, что американский мирный план можно назвать разве что "капитуляцией Украины" - поскольку там нет реальных уступок со стороны РФ. Европейские лидеры готовят собственный вариант мирного плана.
