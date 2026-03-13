Зеленський назвав ціну рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії

10 мільярдів, які РФ витратить на війну

Зеленський відреагував на рішення США частково послабити санкції проти російської нафти, яка зараз перебуває на танкерах у морі.

"Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну суму близько 10 мільярдів доларів. Це точно не допомагає миру", - сказав він.

Санкції - це зброя, а не формальність

Президент наголосив: гроші від продажу енергоресурсів Росія витрачає на зброю.

Фото: Володимир Зеленський розкритикував зняття санкцій з РФ (інфографіка РБК-Україна)

"Зняття санкцій призведе до посилення позицій Росії. Вона витрачає гроші від продажу енергоресурсів на зброю, і все це потім летить проти нас", - пояснив Зеленський.

Він зазначив, що чує аргументи про "стабілізацію ситуації", але не поділяє такої логіки.

Зеленський також нагадав, що ті самі дрони, якими б'ють по Україні, вже фіксують і в інших країнах.

"Ці самі дрони застосовуються і проти сусідів Ірану, європейців, американців. Тому знімати санкції, щоб потім на тебе прилітало більше дронів - на мій погляд, це не є правильним рішенням", - заявив він.

Окремо Зеленський закликав подолати блокування 20-го пакету санкцій ЄС проти Росії. За його словами, без постійного тиску на агресора досягти тривалого миру неможливо.

США послабили нафтові санкції проти РФ

Нагадаємо, як писало раніше РБК-Україна, у лютому доходи Росії від експорту нафти впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Однак ситуація змінюється. Вже сьогодні стало відомо про тимчасове рішення США послабити санкції проти російської нафти та нафтопродуктів.

Тепер треті країни можуть купувати нафту країни-агресора, але лише ті партії, які були завантажені на танкери до 12 березня і вже перебувають у морі. Дозвіл діятиме протягом одного місяця і охоплює приблизно 124 мільйони барелів нафти.

Глава Міністерства фінансів США вважає, що це "не дасть Росії значної фінансової вигоди".

Разом із тим, західні медіа оцінюють, що така ситуація може стати "різким поворотом для Москви". А дипломатичне джерело в коментарі РБК-Україна повідомило, що такий крок США не допоможе стабілізувати світові ринки, але допоможе Кремлю воювати довше.

Варто додати, що глобальний нафтовий ринок переживає безпрецедентну кризу через конфлікт на Близькому Сході.