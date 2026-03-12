Нафтові прибутки Росії обвалилися до рекордного мінімуму з початку війни, - Bloomberg

Доходи Росії від нафтового експорту минулого місяця впали до найнижчого рівня з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

На це вплинули як західні санкції, які обмежили продажі та змусили країну-агресорку пропонувати великі знижки на нафту, так і результативні удари України по нафтовій інфраструктурі РФ.

Падіння доходів від експорту

Агентство зазначає, що минулого місяця РФ заробила 9,5 млрд доларів на експорті сирої нафти та нафтопродуктів. Це на 1,5 млрд доларів менше за січневі показники.

Загальний обсяг нафтового експорту впав на 850 тисяч барелів на добу - до 6,6 млн барелів, що також є найнижчим рівнем з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Зниження минулого місяця відбулося після запровадження ще більших знижок на російську нафту. США посилили тиск на країни-агресорку, що ускладнило продаж її нафти на світових ринках.

Результативні удари України

Українські удари по нафтовій інфраструктурі та паливних заводах РФ зменшили обсяги нафтопереробки приблизно на 300 тисяч барелів на добу - до 5,1 млн барелів на добу у лютому. Крім того, це також сприяло скороченню експорту сирої нафти.

Внаслідок цього добовий видобуток сирої нафти у країні-агресорці знизився на 710 тисяч барелів - до 8,55 млн барелів на добу. Раніше цього тижня російський видобуток у лютому оцінювався на рівні 9,184 млн барелів на добу.

Водночас Bloomberg зазначає, що війна на Близькому Сході може призвести до збільшення попиту на нафту РФ, оскільки кілька країн регіону скорочують власний видобуток.