Трамп оголосив склад робочої групи для переговорів із Росією

Понеділок 29 грудня 2025 00:39
Трамп оголосив склад робочої групи для переговорів із Росією Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Глава Білого дому Дональд Трамп анонсував створення робочої групи США щодо мирного врегулювання в Україні. Група буде працювати з РФ, а її представниками стануть перші особи американської політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію конференції лідерів України та США, яка відбулась після переговорів.

"Ця робоча група працюватиме з Росією. Між собою нам працювати мало глузду", - повідомив Трамп після заяви про створення робочої групи США.

Відомо, що до групи увійдуть спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять чинного глави Білого дому Джаред Кушнер, генерал Джон Кейн, держсекретар Марко Рубіо, міністр війни США Піт Гегсет та ще кілька осіб.

При цьому президент США зазначив, що з боку України також до групи можуть увійти "кілька добродіїв".

Президент Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що до робочої групи США можуть увійти секретар СНБО Рустем Умеров, заступник глави МЗС Сергій Кислиця та глава Генштабу Андрій Гнатов.

"Думаю ми будемо розглядати 6 документів і на січень матимемо ухвалу", - повідоми український лідер.

Трамп додав, що для подолання останніх розбіжностей в мирному врегулюванні знадобиться, ймовірно, кілька тижнів.

"Може кілька тижнів. Кілька тижнів я б дав на це. Якщо воно піде добре. Ми маємо один пункт, а він поділив думки наші. 35 років деякі питання дожидали свого розвʼязання, ми кілька днів взяли", - сказав глава Білого дому.

Зустріч Трампа та Зеленського 28 грудня

Український та американський лідери провели зустріч у Флориді, в резиденції глави Білого дому Мар-а-Лаго 28 грудня. Темою стало доопрацювання розбіжностей в мирному плані.

Щодо перших висновків зустрічі: Трамп вже повідомив про питання Донбасу, яке було одним із головних. За його словами, цей пункт ще не вирішений, але сторони наблизились до завершення.

Зеленський, своєю чергою, також прокоментував вперше підсумки зустрічі з президентом США. На питання щодо гарантій безпеки, глава держави відповів: вони погоджені на всі сто відсотків, сам же мирний план в цілому завершений на 90%.

Війна в Україні Зустріч Зеленського та Трампа
