США можуть затвердити гарантії безпеки для України через Конгрес, - CNN

Американський лідер Дональд Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки для України. Американські чиновники назвали їх "дуже потужними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Інший чиновник заявив, що Трамп готовий представити підтримувані США гарантії безпеки на розгляд Конгресу. Він назвав цей пакет "платиновим стандартом" того, що Вашингтон може запропонувати Києву.

" Це найнадійніший набір протоколів безпеки, який вони коли-небудь бачили. Це дуже, дуже потужний пакет ", - наголосив високопоставлений американський чиновник, не уточнюючи, що саме обіцяють США.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Україна планує укласти дві угоди про гарантії безпеки. Перша буде тристоронньою (Україна, ЄС і США), а друга - двосторонньою (Україна і США).

Крім того, пункт про гарантії безпеки міститься в мирному плані з 20 пунктів, який Київ погоджує з Вашингтоном. У документі йдеться про те, що Україна отримає гарантії безпеки за прикладом статті 5 Північноатлантичного договору.

Зазначимо, що США хочуть надати Україні гарантії безпеки на 15 років з можливістю продовження. Водночас Зеленський зазначив, що країна потребує більші часові рамки.

РБК-Україна раніше писало, що Зеленський наголошував, що в Україні на референдум потрібно виносити не тільки питання територій, а повністю весь мирний план США.

За його словами, ідею референдуму запропонували США. При цьому ключовим є питання безпеки. Він наголосив, що у партнерів України є достатньо сил, щоб примусити або домовитися з РФ забезпечити безпеку на час виборів президента або референдуму.