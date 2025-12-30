США готові розмістити війська в Україні для гарантування безпеки, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що США вперше висловили готовність надати Україні гарантії безпеки, які можуть включати присутність на її території американських військових.

"Ці однозначні декларації з’явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з іншого боку Атлантики, але це дає сподівання на завершення цих розмов успіхом. Успіхом я вважаю завершення війни", - підкреслив він.

Водночас польський прем'єр зазначив, що від Києва це вимагатиме "компромісного підходу у територіальних питаннях".

"Можлива згода (на територіальні поступки, - ред.) має бути обумовлена справжніми, добре продуманими гарантіями безпеки для України після можливого досягнення миру. Це є значним викликом для всіх учасників процесу, але, як я сказав, мир уперше з’явився на горизонті від початку повномасштабної війни", - заявив Туск.