Зеленский в Мюнхене и задержание криминального авторитета в Киеве: новости за выходные

Зеленский выступил на Мюнхенской конференции, "суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков, в Киеве задержали криминального авторитета. Подробнее о том, что произошло на выходных, 15-16 февраля, - в материале РБК-Украина

Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности: главные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский начал свое выступление заявив, что "не совсем корректно говорить война в Украине. Это война в Европе. мы стремимся прекратить эту войну".

Зеленский отметил, что украинские власти готовы договариваться с мирными жителями оккупированного Донбасса, но не с представителями непризнанных "республик".

Зеленский заявил о желании провести местные выборы осенью 2020 по всей Украине, включая оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и "хотелось бы и на территории Крыма".

По словам Зеленского, украинская сторона предлагает проводить разведение по секторальному принципу, согласно которому, линия разграничения разбивается на сектора.

Подробнее о выступлении главы государства - в материале РБК-Украина.

В Киеве задержали криминального авторитета

В воскресенье, 16 февраля, правоохранители задержали в Киеве криминального авторитета Евгения Анисимова. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Геращенко отметил, что Анисимов, который во времена Януковича терроризировал предпринимателей Запорожья, находился в розыске почти шесть лет. По его словам, последним тайником преступника был арендованный дом в Конча-Заспе.

"Суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых украинских рыбаков, захваченных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, передают росСМИ.

Кроме того, ФСБ опубликовало допрос украинских рыбалок. Еще трое из четырех украинских рыбаков, захваченных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы.

Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

В Китае могут казнить за намеренное сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 15 февраля, заявлении китайского суда, передает DW.

Сообщается, что утаивание истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.

Ермак обнародовал декларацию за 2019 год

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального агентства по предотвращению коррупции.

Так, по данным опубликованной декларации, руководитель ОП владеет квартирой площадью 107,8 кв. метров, приобретенным в 2015 году автомобилем Toyota Camry, рядом корпоративных прав и тремя государственными ценными бумагами стоимостью 1 тыс. гривен.

В Николаеве взорвали банкомат и похитили четверть миллиона гривен

В Николаеве ночью воскресенья, 16 февраля, неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу местной полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, около 3 часов ночи неизвестные через окно проникли в отделение банка на улице Космонавтов в Ингульском районе города. Злоумышленники взорвали банкомат и похитили из него более 250 тысяч гривен.

США пытались скрыть встречу Помпео с Лавровым, - Politico

США пытались скрыть встречу госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщает Politico.

Государственный департамент заранее не объявил о встрече, которая состоялась в отдельном конференц-зале Лаврова в отеле Bayerischer Hof. Но российские журналисты из пула Лаврова заранее знали о встрече и написали о ней позже.

Российский журналист из пула Лаврова заявлял, что американская сторона потребовала, чтобы по итогу встречи не было пресс-конференции или совместных заявлений.

В Украине составили рейтинг самых востребованных профессий в 2020

В Украине составили рейтинг самых востребованных профессий в 2020 году на внутреннем рынке труда. Топ наиболее востребованных специальностей составили в Государственном центре занятости Минсоцполитики. По данным из списка, в Украине не хватает швей, слесарей и электромонтеров.

Профессии, указанные в рейтинге Государственного центра занятости, на данный момент пользуются самым большим спросом среди работодателей в Украине. В списке лидируют рабочие квалификации, среди которых операторы заправочных станций, монтеры путей, токари, трактористы, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры, каменщики и маляры.

"Также востребованы работники сферы услуг (продавцы, повара, охранники, официанты)", – указано в официальном сообщении.