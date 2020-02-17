Зеленський в Мюнхені та затримання кримінального авторитета в Києві: новини за вихідні

Зеленський виступив на Мюнхенській конференції, "суд" в Криму заарештував українських рибалок, в Києві затримали кримінального авторитета. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 15-16 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки: головні заяви

Президент України Володимир Зеленський в суботу, 15 лютого, виступив на Мюнхенській конференції з безпеки.

Зеленський почав свій виступ заявивши, що "не зовсім коректно говорити війна в Україні. Це війна в Європі. Ми прагнемо припинити цю війну".

Зеленський зазначив, що українська влада готова домовлятися з мирними жителями окупованого Донбасу, але не з представниками невизнаних "республік".

Зеленський заявив про бажання провести місцеві вибори восени 2020 по всій Україні, включаючи окуповані території Донецької та Луганської областей і "хотілося б і на території Криму".

За словами Зеленського, українська сторона пропонує проводити розведення за секторальним принципом, відповідно до якого, лінія розмежування розбивається на сектори.

Детальніше про виступ глави держави - в матеріалі РБК-Україна.

В Києві затримали кримінального авторитета

В неділю, 16 лютого, правоохоронці затримали в Києві кримінального авторитета Євгена Анісімова. Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник голови МВС Антон Геращенко.

Геращенко зазначив, що Анісімов, який за часів Януковича тероризував підприємців Запоріжжя, перебував у розшуку майже шість років. За його словами, останнім схованкою злочинця був орендований будинок в Конча-Заспі.

"Суд" у Криму заарештував українських рибалок

Керченський міський суд заарештував на 10 діб чотирьох українських рибалок, захоплених російськими прикордонниками в Азовському морі за незаконний вилов риби. Про це повідомили в прес-службі ФСБ, передають росЗМІ.

Крім того, ФСБ опублікувало допит українських рибалок. Ще троє з чотирьох українських рибалок, захоплених напередодні в Азовському морі російськими прикордонниками, визнали факт незаконного вилову риби.

Китай вводить смертну кару за приховування симптомів коронавируса

У Китаї можуть стратити за навмисне приховування симптомів нового коронавіруса COVID-19 або спотворення інформації про стан хворого. Про це йдеться в опублікованій в суботу, 15 лютого, заяві китайського суду, передає DW.

Повідомляється, що приховування історії своїх подорожей теж може вважатися кримінальним злочином. Людина, яка стала джерелом інфекції і привела до поширення вірусу, буде звинувачений у створенні загрози суспільній безпеці. Він може бути засуджений до 10-річного або довічного тюремного ув'язнення або до смертної кари.

Єрмак оприлюднив декларацію за 2019 рік

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак оприлюднив декларацію за 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного агентства з питань запобігання корупції.

Так, за даними опублікованої декларації, керівник ОП володіє квартирою площею 107,8 кв. метрів, придбаним у 2015 році автомобілем Toyota Camry, низкою корпоративних прав, та трьома державними цінними паперами вартістю 1 тис. гривень.

У Миколаєві підірвали банкомат та викрали чверть мільйона гривень

У Миколаєві вночі неділі, 16 лютого, невідомі зловмисники проникли у відділення банку, підірвали банкомат та викрали з нього понад чверть мільйона гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місцевої поліції у Facebook.

За даними правоохоронців, близько 3-ї години ночі невідомі через вікно проникли у відділення банку на вулиці Космонавтів в Інгульському районі міста. Зловмисники підірвали банкомат та викрали з нього понад 250 тисяч гривень.

США намагались приховати зустріч Помпео з Лавровим, - Politico

США намагались приховати зустріч держсекретара Майка Помпео з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим у кулуарах Мюнхенської конференції з питань безпеки. Про це повідомляє Politico.

Державний департамент заздалегідь не оголосив про зустріч, яка відбулася в окремому конференц-залі Лаврова в готелі Bayerischer Hof. Але російські журналісти з пулу Лаврова заздалегідь знали про зустріч і написали про неї пізніше.

Російський журналіст із пулу Лаврова заявляв, що американська сторона зажадала, аби за підсумком зустрічі не було пресконференції чи спільних заяв.

В Україні склали рейтинг найбільш затребуваних професій у 2020

В Україні склали рейтинг найбільш затребуваних професій у 2020 році на внутрішньому ринку праці. Топ найбільш затребуваних спеціальностей склали в Державному центрі зайнятості Мінсоцполітики. За даними зі списку, в Україні не вистачає швачок, слюсарів та електромонтерів.

Професії, зазначені в рейтингу Державного центру зайнятості, на даний момент мають найбільший попит серед роботодавців в Україні. У списку лідирують робочі кваліфікації, серед яких оператори заправних станцій, монтери колій, токарі, трактористи, електрогазозварники, слюсарі, електромонтери, муляри й малярі.

"Також затребувані працівники сфери послуг (продавці, кухарі, охоронці, офіціанти)", – зазначено в офіційному повідомленні.