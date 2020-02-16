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В Николаеве взорвали банкомат и похитили четверть миллиона гривен

Новости » Происшествия     16.02.2020 - 12:45
В Николаеве взорвали банкомат и похитили четверть миллиона гривен
Фото: на месте преступления (fb.com / RU.National.Police.Nikolaev)

Инцидент произошел ночью 16 февраля

В Николаеве ночью воскресенья, 16 февраля, неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу местной полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, около 3 часов ночи неизвестные через окно проникли в отделение банка на улице Космонавтов в Ингульском районе города. Злоумышленники взорвали банкомат и похитили из него более 250 тысяч гривен.

В Николаеве взорвали банкомат и похитили четверть миллиона гривен

Отмечается, что полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража, совершенная в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения до 8 лет. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают подозреваемых.

Напомним, ранее сообщалось, что в Боснии и Герцеговине трое граждан Украины ограбили более 20 банкоматов российского "Сбербанка". На совершение преступления украинцам понадобилось 53 часа. Злоумышленники похитили средства на сумму свыше 37 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что ночью 24 января в Харькове неизвестные взорвали банкомат и похитили из него денежные средства. В результате взрыва пострадавших не было. Сумма нанесенного ущерба не называлась. Взрыв вызвал возгорание в помещении банка.

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