Мюнхенская конференция по безопасности: главное

Фото: Конференция MSC (twitter.com MunSecConf)

На форуме MSC2020 мировые лидеры обсудят глобальные проблемы безопасности

С 14 по 16 февраля в Германии пройдет ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. В ней примут участие более 500 делегатов со всего мира. Главные темы, программа и все подробности мероприятия - на РБК-Украина.

Повестка дня конференции в Мюнхене-2020

Накануне 56-й конференции по безопасности глава MSC Вольфганг Ишингер представил доклад, в котором обозначены ключевые темы форума.

В документе идет речь о феномене “Westlessness” во внешней политике - отсутствии единой стратегии у западных стран в отношении глобальных проблем безопасности.

Во время конференции особое внимание будет уделено текущим кризисам в мире и Европе, перспективам стран Евросоюза в области военного сотрудничества, проблемам климата и новых технологий.

Ведущие политики и эксперты обсудят возможность выработки совместной западной стратегии в эпоху конкуренции великих государств.

Запланированы дискуссии по вопросу международной энергетической безопасности. В частности, 14 февраля состоится обсуждение проекта строительства газопровода “Северный поток 2”.

Отдельная сессия конференции будет посвящена эпидемии китайского коронавируса COVID19. На ней выступит генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебреисус.

Фото: Доклад MSC2020 (twitter.com MunSecConf)

Участники Мюнхенской конференции

На конференции в Мюнхене соберутся около 500 делегатов, среди которых мировые политические лидеры, представители международных организаций и бизнеса. Ожидается присутствие 35 глав государств и правительств, 40 министров обороны, 60 министров иностранных дел.

В списке участников: президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, глава МИД России Сергей Лавров, министр иностранных дел КНР Ван И и др. Делегацию от США возглавит госсекретарь Майк Помпео.

Также на форуме будут присутствовать: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсекретарь Интерпола Юрген Шток, гендиректор ВОЗ Теодор Гебреисус, руководитель Facebook Марк Цукерберг.

Канцлер Ангела Меркель в этом году не будет участвовать в MSC. Германию представят федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Бундестага Вольфганг Шойбле, а также министр иностранных дел и министр обороны.

Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Украинскую делегацию в Мюнхене возглавит президент. Организаторы мероприятия подтвердили участие Зеленского в конференции.

"Мы рады, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к нам для обсуждения ситуации в Украине на высоком уровне на MSC2020", - сказано в сообщении.

В Офисе президента сообщили, что во время визита в Мюнхен 14-15 февраля Зеленский выступит на специальной сессии, посвященной Украине, и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.

Стоит отметить, что MSC2020 также посетит Петр Порошенко по приглашению организаторов форума. Пятый президент в ходе обсуждений планирует затронуть вопрос о невыполнении Россией Минских договоренностей.

На конференции в Мюнхене может состояться встреча “нормандской четверки”

Переговоры в нормандском формате на уровне глав МИД возможно пройдут на полях MSC2020.

Руководитель министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко не исключил вероятность такой встречи. Но также отметил, что переговоры министров не заменят полноценный саммит, который должен состояться в апреле.

Мюнхенская конференция: история

Первая конференция MSC прошла в Мюнхене в 1963 году. С тех пор форум ежегодно собирает ведущих политических и общественных деятелей мира для обсуждения актуальных вопросов безопасности и внешней политики.

Изначально участниками конференции были представители стран-членов НАТО. В 1990-е годы к дискуссии присоединились политики и общественные деятели из стран Восточной Европы и Азии. Традиционно мероприятие проходит в отеле “Bayerischer Hof” в центре Мюнхена.

Ежегодно перед началом конференции глава MSC обнародует Доклад, в котором анализируются текущие события в области мировой политики безопасности.