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США пытались скрыть встречу Помпео с Лавровым, - Politico

Новости » Политика     16.02.2020 - 16:21
США пытались скрыть встречу Помпео с Лавровым, - Politico
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Государственный департамент заранее не объявил о встрече Помпео и Лаврова

США пытались скрыть встречу госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщает Politico.

Государственный департамент заранее не объявил о встрече, которая состоялась в отдельном конференц-зале Лаврова в отеле Bayerischer Hof. Но российские журналисты из пула Лаврова заранее знали о встрече и написали о ней позже. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт встречи в своем посте в Facebook, опубликовав фото Помпео в коридоре отеля. Лавров стоял в дверях в нескольких шагах от него.

Российский журналист из пула Лаврова заявлял, что американская сторона потребовала, чтобы по итогу встречи не было пресс-конференции или совместных заявлений.

Напомним, госсекретарь США Майл Помпео во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявлял, что военная помощь Соединенных Штатов для Украины была предоставлена с той целью, чтобы Киев сумел защитить себя от агрессии Москвы.

РБК-Украина писало, что скандальный документ Мюнхенской безопасностной конференции "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" вновь опубликован на сайте конференции.

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