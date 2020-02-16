ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков

Новости » Политика     16.02.2020 - 14:45
"Суд" в Крыму арестовал украинских рыбаков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцев арестовали на 10 суток

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых украинских рыбаков, захваченных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, передают росСМИ.

Кроме того, ФСБ опубликовало допрос украинских рыбалок. Еще трое из четырех украинских рыбаков, захваченных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы.

Имена арестованных, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Все трое украинцев заявили, что претензий к российским пограничникам якобы не имеют, психологическое и физическое воздействие на них якобы не оказывалось.

В ГПСУ заявили, что Россия официально не информировала Украину о причинах задержки судна в Азовском море.

Ранее стало известно о захвате украинских рыбаков возле берегов оккупированного Крыма. Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства. Также сообщалось о том, что рыбаков удерживают в Керчи. На катере обнаружили почти 300 единиц камбалы-калкана.

В России ответили на заявление США по "Северному потоку-2" В России заявили о признании украинскими рыбаками факта браконьерства
Новости Украины КрымРоссийская ФедерацияРыбалкаарестбраконьеры
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь