Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности: главные заявления

Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/president.gov.ua)

Зеленский заявил, что война в Украине - это война в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 февраля, выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. О чем говорил глава государства - в материале РБК-Украина.

Война в Украине - это война в Европе

Зеленский начал свое выступление заявив, что "не совсем корректно говорить война в Украине. Это война в Европе. мы стремимся прекратить эту войну".

"Мы договорились в Париже, что подтвердим приверженность всеобъемлющему прекращению огня...Но полную тишину пока еще не удалось обеспечить...Нужны действенные механизмы, по которым прекращение огня будет не просто на словах", - заявил он.

Зеленский заявил о готовности к диалогу с населением ОРДЛО

Зеленский отметил, что украинские власти готовы договариваться с мирными жителями оккупированного Донбасса, но не с представителями непризнанных "республик".

"Нас убеждают, что действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто являются непризнанными с точки зрения международного права", - заявил Зеленский.

Зеленский о местных выборах

Зеленский заявил о желании провести местные выборы осенью 2020 по всей Украине, включая оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и "хотелось бы и на территории Крыма".

Зеленский о новой инициативе по разведению на Донбассе

По словам Зеленского, украинская сторона предлагает проводить разведение по секторальному принципу, согласно которому, линия разграничения разбивается на сектора.

"Осуществляется постепенное разведение сил и средств. Переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника", - пояснил он, отметив, что в ближайшее время Украина проинформирует участников нормандского формата об этой инициативе.

Зеленский о завершении войны на Донбассе

Зеленский отметил, что не знает сколько нужно времени на завершение войны, но отметил, что этого хочет Украина и Европа и нужно, чтобы этого захотела Россия.

"Сильная армия, или ядерное оружие, или НАТО является защитой независимости территорий. Никакие документы, меморандумы не защищают. Я не верю ни в какие бумаги и всем странам мое предложение - нельзя верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует, к сожалению", - сказал он.