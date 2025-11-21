ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський: ми позитивно cприймаємо кожну реалістичну пропозицію Трампа

Київ, П'ятниця 21 листопада 2025 19:03
UA EN RU
Зеленський: ми позитивно cприймаємо кожну реалістичну пропозицію Трампа Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Данило Крамаренко

Україна позитивно ставиться до будь-якої реалістичної пропозиції президента США Дональда Трампа щодо мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.

За його словами, сьогодні він майже годину говорив із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у присутності міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла.

"Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і намагаємося зробити подальший шлях гідним і справді ефективним для досягнення тривалого миру", - зазначив президент.

Зеленський додав, що США висловили готовність працювати з Україною та партнерами. Сторони домовилися, що далі пункти мирного плану обговорюватимуться на рівні радників.

"Україна завжди поважала і поважає прагнення президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми позитивно приймаємо кожну реалістичну пропозицію. Домовилися бути на постійному зв'язку і команди готові працювати 24/7", - наголосив він.

Трамп тисне мирним планом на Україну

Зазначимо, сьогодні Дональд Трамп підтвердив, що вважає "підходящим" для України ухвалення американського мирного плану до Дня подяки в США, який буде 27 листопада.

Він також заявив про нібито "неминучу втрату Донбасу". На його думку, Україна втратить території або на війні, або в результаті переговорів.

Територіальне питання, зокрема виведення українських військ з підконтрольного Донбасу, є одним із пунктів нового мирного плану.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський також виступив зі зверненням до нації, в якому заявив, що Україна може опинитися перед важким вибором. Але пообіцяв, що в майбутній мирній угоді буде враховано український національний інтерес.

Раніше видання Axios опублікувало повний текст американського плану з 28 пунктів. За словами президента України, дипломати будуть прискорено працювати над кожним пунктом угоди, яка "може змінити багато".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дональд Трамп Війна в Україні мирний план США
Новини
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті