Зустрічі та дзвінки щогодини. Працюємо з пунктами, вони можуть змінити багато, - Зеленський

Українська сторона активізувала роботу над пунктами нового мирного плану. Дзвінки та зустрічі з партнерами проводяться постійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.

За його словами, сьогодні відбулися наради з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та дипломатичною командою.

"Працюємо для врахування українських національних інтересів на всіх рівнях із партнерами. Зараз фактично щогодини зустрічі, дзвінки та робота з пунктами, які можуть багато змінити", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що найважливіше - щоб результатом усієї цієї роботи став гідний мир для України.

Новий мирний план для України

Зазначимо, після того як напередодні Зеленський зустрівся з американською делегацією, українська сторона розпочала активні консультації щодо пунктів мирного плану, який просуває адміністрація президента Дональда Трампа.

Сьогодні вже відбулися телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єром Великобританії Кіром Стармером.

За даними джерел РБК-Україна, лідери обговорили драфт плану з припинення війни в Україні.

За підсумками екстрених консультацій Макрон, Мерц і Стармер висловили підтримку Україні. Європейські лідери наголосили на готовності надати гарантії безпеки, але підкреслили, що "відправною точкою" для майбутніх переговорів з Росією має стати поточна лінія зіткнення.