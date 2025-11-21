Зеленский: мы позитивно принимаем каждое реалистичное предложение Трампа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.

По его словам, сегодня он почти час говорил с вице-президентом США Джей Ди Венсом в присутствии министра Сухопутных войск США Дена Дрисколла.

"Мы успели обсудить многие детали из предложения американской стороны для окончания войны, и стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения продолжительного мира", - отметил президент.

Зеленский добавил, что США выразили готовность работать с Украиной и партнерами. Стороны договорились, что дальше пункты мирного плана будут обсуждаться на уровне советников.

"Украина всегда уважала и уважает стремление президента Трампа закончить кровопролитие, и мы позитивно принимаем каждое реалистичное предложение. Договорились быть на постоянной связи и команды готовы работать 24/7", - подчеркнул он.

Трамп давит мирным планом на Украину

Отметим, сегодня Дональд Трамп подтвердил, что считает "подходящим" для Украины принятие американского мирного плана до Дня благодарения в США, который будет 27 ноября.

Он также заявил о якобы "неизбежной потере Донбасса". По его мнению, Украина потеряет территории либо на войне, либо в результате переговоров.

Территориальный вопрос, в том числе вывод украинских войск с подконтрольного Донбасса, является одним из пунктов нового мирного плана.