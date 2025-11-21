Зеленский: мы позитивно принимаем каждое реалистичное предложение Трампа
Украина позитивно относится к любому реалистичному предложению президента США Дональда Трампа по мирному плану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.
По его словам, сегодня он почти час говорил с вице-президентом США Джей Ди Венсом в присутствии министра Сухопутных войск США Дена Дрисколла.
"Мы успели обсудить многие детали из предложения американской стороны для окончания войны, и стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения продолжительного мира", - отметил президент.
Зеленский добавил, что США выразили готовность работать с Украиной и партнерами. Стороны договорились, что дальше пункты мирного плана будут обсуждаться на уровне советников.
"Украина всегда уважала и уважает стремление президента Трампа закончить кровопролитие, и мы позитивно принимаем каждое реалистичное предложение. Договорились быть на постоянной связи и команды готовы работать 24/7", - подчеркнул он.
Трамп давит мирным планом на Украину
Отметим, сегодня Дональд Трамп подтвердил, что считает "подходящим" для Украины принятие американского мирного плана до Дня благодарения в США, который будет 27 ноября.
Он также заявил о якобы "неизбежной потере Донбасса". По его мнению, Украина потеряет территории либо на войне, либо в результате переговоров.
Территориальный вопрос, в том числе вывод украинских войск с подконтрольного Донбасса, является одним из пунктов нового мирного плана.
Напомним, сегодня президент Зеленский также выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Украина может оказаться перед тяжелым выбором. Но пообещал, что в будущей мирной сделке будет учтен украинский национальный интерес.
Ранее издание Axios опубликовало полный текст американского плана из 28 пунктов. По словам президента Украины, дипломаты будут ускоренно работать над каждым пунктом сделки, которая "может изменить многое".