Зеленський розкрив деталі нових перемовин: спочатку США, потім Росія

У четвер, 26 лютого, секретар РНБО Рустем Умєров зустрінеться з американськими переговорниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського журналістам.

Президент наголосив, що це буде перша двостороння зустріч з представниками США.

"Перше питання - це prosperity package, тобто це пакет відновлення України і будуть проговорювати деталі. Друге питання - будуть готуватись до трьохсторонньої зустрічі, яка буде вже з Росією і вона буде, на наш погляд, на початку березня", - сказано в його заяві.

Крім того, підкреслив Зеленський, Умєров отримав завдання щодо обговорення деталей обміну.

Речниця секретаря РНБО Діана Давітян повідомила журналістам, що зустріч Умєрова з американськими переговорниками відбудеться у Женеві.

Що передувало

У вівторок, 24 лютого, Віткофф заявив, що разом з Кушнером відвідає Женеву, де зустрінеться з Умєровим. За словами спецпредставника президента США Дональда Трампа, мета цієї зустрічі - продовжити діалог і вивчити різні варіанти того, як можна укласти мирну угоду.

Крім того, Віткофф розповів, що після цього секретар РНБО України може відвідати Флориду.