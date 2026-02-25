Зеленський розкрив деталі нових перемовин: спочатку США, потім Росія
У четвер, 26 лютого, секретар РНБО Рустем Умєров зустрінеться з американськими переговорниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського журналістам.
Президент наголосив, що це буде перша двостороння зустріч з представниками США.
"Перше питання - це prosperity package, тобто це пакет відновлення України і будуть проговорювати деталі. Друге питання - будуть готуватись до трьохсторонньої зустрічі, яка буде вже з Росією і вона буде, на наш погляд, на початку березня", - сказано в його заяві.
Крім того, підкреслив Зеленський, Умєров отримав завдання щодо обговорення деталей обміну.
Речниця секретаря РНБО Діана Давітян повідомила журналістам, що зустріч Умєрова з американськими переговорниками відбудеться у Женеві.
Що передувало
У вівторок, 24 лютого, Віткофф заявив, що разом з Кушнером відвідає Женеву, де зустрінеться з Умєровим. За словами спецпредставника президента США Дональда Трампа, мета цієї зустрічі - продовжити діалог і вивчити різні варіанти того, як можна укласти мирну угоду.
Крім того, Віткофф розповів, що після цього секретар РНБО України може відвідати Флориду.
Переговори між Україною, США та РФ
Нагадаємо, 21 лютого Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. В ході бесіди президент розповів йому про підготовку до четвертого раунду переговорів, а також про можливі зміни позицій сторін.
Зеленський також розповів Рютте, що наступні переговори знову плануються в Женеві і очікуються протягом найближчих 10 днів.
До цього протягом 17-18 лютого в Женеві (Швейцарія) відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.
За даними Axios, політична частина переговорів зайшла в глухий кут через позиції, які озвучив глава російської делегації Володимир Мединський. Що саме він казав, залишається невідомим, але країна-агресорка, як і раніше вимагає виведення ЗСУ з Донбасу.
Водночас CNN писало, що результат був у військової групи переговірників. Зокрема, вдалося досягти "значного прогресу" щодо того, як буде працювати припинення вогню.
Раніше президент України заявив, що в разі припинення вогню моніторингом в першу чергу займатимуться США. Також він підтвердив, що в питанні Донбасу згоди не досягнуто.