"Вікно відкрите": Зеленський вважає за можливе досягти миру в Україні до листопада
Є вікно можливостей для закінчення війни Росії проти України до проміжних виборів у США у листопаді цього року. І зараз воно відкрите.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Sky News.
"Тепер я вважаю, що в нас є шанс. Між нами кажучи, що я насправді думаю про наступний рік… Це залежить від цих місяців - чи матимемо ми можливість завершити війну до осені. До важливих, впливових виборів у США. Якщо вдасться досягти миру, то в нас є це вікно можливостей. Зараз це вікно відкрите", - сказав Зеленський.
Він зазначив,що Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони самі про себе думають.
"І я справді так вважаю. Вони дійсно можуть чинити тиск на Путіна. Вони можуть зупинити цю війну", - наголосив президент.
Зеленський також описав свої стосунки з президентом США Дональдом Трампом як "непрості", але підкреслив, що відносини України виходять за межі "особистостей".
Дедлайни для завершення війни
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив, що хоче домогтися завершення війни в Україні за місяць.
Водночас у Білому домі наполягають на укладенні угоди щодо завершення війни в України до 250-ї річниці незалежності США, яке святкуватимуть 4 липня.
Також раніше ЗМІ повідомляли, що учасники переговорів США та України обговорили можливе досягнення мирної угоди з Росією у березні 2026 року.
До того ж Україна хоче прискорити укладення мирної угоди з Росією, використавши посередництво США та особисту роль Трампа.
Водночас Зеленський оцінив стан роботи над документи щодо завершення війни. Він вважає, що необхідно більше прогресу.