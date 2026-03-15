Мирні переговори щодо України "перебувають у небезпечній зоні", - FT

Мирні переговори щодо України за посередництва США фактично провалилися, оскільки американський президент Дональд Трамп втратив інтерес до переговорного процесу через війну в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як розповіли виданню чотири дипломати ЄС, які беруть участь у переговорах з Україною, конфлікт на Близькому Сході відвернув увагу Вашингтона від мирної угоди.

За словами дипломатів, це вигідно Росії через вищі ціни на нафту, призупинення санкцій США та швидке виснаження американських боєприпасів, необхідних Києву.

Один із представників Європейського Союзу зазначив, що переговорний процес фактично перебуває у "небезпечній зоні".

"Близький Схід серйозно переорієнтував політичну увагу з України. Для нас і для України це катастрофа", - сказав він.

Проблеми з постачанням зброї

Дипломати також повідомили, що європейських партнерів попередили про можливі затримки у постачанні американської зброї Україні. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони, оскільки Вашингтон нині надає пріоритет замовленням з Близького Сходу.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас підтвердила, що конкуренція за озброєння між Україною та країнами Близького Сходу вже відчувається.

"Це проблема, адже йдеться про одні й ті ж ресурси як для Близького Сходу, так і для України. Очевидно, що зараз увага Америки зосереджена на Близькому Сході", - сказала вона.

Позиція Росії

За інформацією джерел видання, російський диктатор Володимир Путін утримується від критики президента США Дональда Трампа, ймовірно, намагаючись уникнути посилення підтримки України з боку Вашингтона.

Водночас, як зазначають дипломати, під час переговорів Росія не демонструє готовності до компромісів.

Один з учасників неофіційних переговорів заявив, що найближчим часом нових переговорів може не бути.

"Я не думаю, що росіяни хочуть знову вести переговори найближчим часом. Тому що говорити нема про що", - сказав він.

Скепсис у ЄС

У Європейському Союзі дедалі більше сумніваються, що мирні переговори можуть бути успішними без додаткового тиску на Москву.

Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Білого дому намагався переконати Трампа посилити тиск на Росію.

За даними джерел, він привіз карти та аналітичні матеріали, щоб аргументувати необхідність жорсткішої позиції.

Однак, як зазначають співрозмовники видання, президент США не виявив значного інтересу до детального обговорення цього питання. Також, за їхніми словами, не було ознак готовності Вашингтона посилити тиск на Кремль.

Крім того, американські чиновники минулого тижня повідомили європейським партнерам, що нових санкцій проти російської нафтової галузі наразі не планується.

Позиція України

В Україні вважають, що Росія не демонструє серйозної готовності до припинення війни, оскільки продовжує наполягати на вимогах, які Київ не може прийняти.

Водночас український високопосадовець заявив, що Київ поки не робить остаточних висновків щодо впливу ситуації на Близькому Сході на переговорний процес.

"Ми подивимося, як розвиватиметься ситуація", - зазначив він.