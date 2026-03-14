"Вже занадто пізно": Трамп відхилив переговори про припинення війни в Ірані

Адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила пропозиції близькосхідних союзників щодо початку дипломатичних переговорів для припинення війни в Ірані. Вашингтон планує продовжувати військову операцію, щоб максимально послабити Тегеран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Позиція Білого дому

За даними видання, високопоставлений чиновник адміністрації США підтвердив, що Трамп наразі не бачить сенсу в діалозі. За його словами, пріоритетом залишається знищення військового потенціалу ісламської республіки.

"Зараз він цим не зацікавлений, і ми продовжимо місію без зменшених зусиль. Можливо, настане день, але не зараз", - заявив посадовець Білого дому.

Сам Трамп раніше натякав у соцмережах, що іранське керівництво нібито саме прагне переговорів через значні втрати, проте резюмував, що для цього вже "занадто пізно".

Реакція Ірану та роль посередників

Оман та Єгипет намагалися виступити посередниками, щоб зупинити ескалацію, яка вже призвела до закриття Ормузької протоки та стрибка цін на нафту. Проте в Тегерані також демонструють безкомпромісність.

"Все, що було повідомлено раніше дипломатичними каналами, зараз не має значення", - цитує видання високопоставлене іранське джерело.

Представники Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) наполягають на продовженні бойових дій, вважаючи контроль над Ормузькою протокою вирішальним фактором у війні.

Наслідки ескалації

За два тижні конфлікту загинуло понад 2000 людей, переважно на території Ірану.

Війна спричинила наймасштабніші в історії збої у постачанні нафти, оскільки через заблоковану протоку проходила п'ята частина світового експорту сировини.

США продовжують тиск, завдаючи ударів по ключових вузлах, зокрема по нафтовому терміналу на острові Харг.