"Вже занадто пізно": Трамп відхилив переговори про припинення війни в Ірані
Адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила пропозиції близькосхідних союзників щодо початку дипломатичних переговорів для припинення війни в Ірані. Вашингтон планує продовжувати військову операцію, щоб максимально послабити Тегеран.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Позиція Білого дому
За даними видання, високопоставлений чиновник адміністрації США підтвердив, що Трамп наразі не бачить сенсу в діалозі. За його словами, пріоритетом залишається знищення військового потенціалу ісламської республіки.
"Зараз він цим не зацікавлений, і ми продовжимо місію без зменшених зусиль. Можливо, настане день, але не зараз", - заявив посадовець Білого дому.
Сам Трамп раніше натякав у соцмережах, що іранське керівництво нібито саме прагне переговорів через значні втрати, проте резюмував, що для цього вже "занадто пізно".
Реакція Ірану та роль посередників
Оман та Єгипет намагалися виступити посередниками, щоб зупинити ескалацію, яка вже призвела до закриття Ормузької протоки та стрибка цін на нафту. Проте в Тегерані також демонструють безкомпромісність.
"Все, що було повідомлено раніше дипломатичними каналами, зараз не має значення", - цитує видання високопоставлене іранське джерело.
Представники Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) наполягають на продовженні бойових дій, вважаючи контроль над Ормузькою протокою вирішальним фактором у війні.
Наслідки ескалації
За два тижні конфлікту загинуло понад 2000 людей, переважно на території Ірану.
Війна спричинила наймасштабніші в історії збої у постачанні нафти, оскільки через заблоковану протоку проходила п'ята частина світового експорту сировини.
США продовжують тиск, завдаючи ударів по ключових вузлах, зокрема по нафтовому терміналу на острові Харг.
Що відомо про війну в Ірані
Нагадаємо, масована військова операція США та Ізраїлю проти Ісламської Республіки Іран розпочалася два тижні тому. Дональд Трамп офіційно оголосив про мету повного знищення військового потенціалу Тегерана, включаючи його ракетну та ядерну програми.
Попри жорстку риторику, в Адміністрації президента США заявляли, що планують завершити активну фазу війни у стислі терміни, щоб мінімізувати вплив на світову економіку. Експерти наразі розглядають три сценарії розвитку подій: від підписання "великої угоди" на умовах Вашингтона до затяжної війни на виснаження.
Крім того, аналітики дискутують, чи стане ця операція успіхом для Білого дому, враховуючи блокування Ормузької протоки та зростання цін на енергоносії, що вже позначилося на внутрішній стабільності США.