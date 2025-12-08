ua en ru
Політика

Зеленський сьогодні в Лондоні: що в програмі переговорів і чого чекати від візиту до Брюсселя

Лондон, Понеділок 08 грудня 2025 12:00
Зеленський сьогодні в Лондоні: що в програмі переговорів і чого чекати від візиту до Брюсселя Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець, Олена Чернякова

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня перебуватиме з візитом у Лондоні. Він проведе низку зустрічей, а потім відвідає Брюссель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника глави держави Сергія Никифорова для журналістів.

Так, у Лондоні президент зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Запланований спільний відеодзвінок із лідерами ЄС, європейських країн та генсеком НАТО. Очікуються спільні заяви для ЗМІ.

До столиці Сполученого Королівства також має прибути секретар РНБО Рустем Умєров.

З Лондона Президент відправиться до Брюсселя. Увечері відбудеться його зустріч "віч-на-віч" з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також тристоронні перемовини з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Мирний план щодо України

Нагадаємо, що 2 грудня американські учасники мирних переговорів Стів Віткофф відвідали Москву, де провели зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Перед поїздкою вони мали консультації з українською стороною.

За словами росіян, конкретні формулювання американських пропозицій не розглядали, але сторони говорили про зміст документів і питання територій.

РФ також стверджує, що окрім базового мирного плану на 27 пунктів, Вашингтон передав Москві ще чотири додаткові документи щодо можливого врегулювання війни.

При цьому компромісу щодо плану зараз немає: частина пунктів США влаштовує Москву, інші російська сторона критикує.

Додамо, 5 грудня відбулась уже шоста за два тижні зустріч представників України та США - на ній обговорили підсумки поїздки Віткоффа та Кушнера до Росії.

Українська команда на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим кілька днів працювала у США з представниками адміністрації Трампа. Першочерговим завданням було отримати від американської сторони повну інформацію щодо їхньої розмови в Москві та всі актуальні драфти пропозицій.

Отримані матеріали Умєров покаже Зеленському, щоб він міг детально їх опрацювати разом із командою. За словами представників української делегації, робота проходила інтенсивно та конструктивно, а всі зусилля спрямовані на гідне завершення війни.

