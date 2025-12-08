Зеленський сьогодні в Лондоні: що в програмі переговорів і чого чекати від візиту до Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня перебуватиме з візитом у Лондоні. Він проведе низку зустрічей, а потім відвідає Брюссель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника глави держави Сергія Никифорова для журналістів.

Так, у Лондоні президент зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Запланований спільний відеодзвінок із лідерами ЄС, європейських країн та генсеком НАТО. Очікуються спільні заяви для ЗМІ.

До столиці Сполученого Королівства також має прибути секретар РНБО Рустем Умєров.

З Лондона Президент відправиться до Брюсселя. Увечері відбудеться його зустріч "віч-на-віч" з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також тристоронні перемовини з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Мирний план щодо України

Нагадаємо, що 2 грудня американські учасники мирних переговорів Стів Віткофф відвідали Москву, де провели зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Перед поїздкою вони мали консультації з українською стороною.

За словами росіян, конкретні формулювання американських пропозицій не розглядали, але сторони говорили про зміст документів і питання територій.

РФ також стверджує, що окрім базового мирного плану на 27 пунктів, Вашингтон передав Москві ще чотири додаткові документи щодо можливого врегулювання війни.

При цьому компромісу щодо плану зараз немає: частина пунктів США влаштовує Москву, інші російська сторона критикує.

Додамо, 5 грудня відбулась уже шоста за два тижні зустріч представників України та США - на ній обговорили підсумки поїздки Віткоффа та Кушнера до Росії.