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Трамп на форуме в Давосе раскритиковал экологических активистов

Новости » Политика     21.01.2020 - 14:20
Трамп на форуме в Давосе раскритиковал экологических активистов
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

На форуме также присутствует экологический активист Грета Тунберг

Президент США Дональд Трамп на экономическом форуме в Давосе раскритиковал экологических активистов, считающих, что человечеству грозит катастрофа. Об этом сообщает SBS.

Трамп заявил, что "не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику".

"Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчества относительно апокалипсиса. Сейчас - время не для пессимизма, а для оптимизма. Мы не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику", - заявил он.

Отметим, на форуме также присутствует экологический активист Грета Тунберг.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует встретиться с иракским лидером Бархамом Салехом на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе выступит со спецзаявлением. Выступление украинского президента запланировано на 22 января 17:45 (по киевскому времени).

Добавим, мероприятия 50-й сессии в швейцарском Давосе продлятся с 21 по 24 января и будут объединены ключевой темой "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир".

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Новости Украины экологияДональд Трамп
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