Форум в Давосе 2020: главное

Иллюстративное фото (weforum org)

Всемирный экономический форум продлится с 21 по 24 января

21 января в Давосе стартует Всемирный экономический форум. Встреча лидеров государств, представителей международных организаций и бизнеса в 2020 году станет юбилейной. Подробно о программе и участниках форума - в материале РБК-Украина.

Тема и программа Давоса 2020

Мероприятия 50-й сессии в швейцарском Давосе продлятся с 21 по 24 января и будут объединены ключевой темой "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир".

Во время форума обсудят:

вопросы развития новых технологий и возможные угрозы от их внедрения;

изменение климата и защиту биоразнообразия планеты;

развитие бизнеса в условиях технологических и социальных перемен;

проблемы здравоохранения;

вопросы профессионального развития и будущее “рынка труда”;

урегулирование военных конфликтов в “горячих точках”.

В рамках ВЭФ-2020 стартуют два глобальных проекта - образовательная программа, которая охватит 1 млрд человек, а также инициатива по высадке 1 млрд деревьев на планете.

Вечером 20 января состоялось торжественное открытие юбилейного форума. 21-24 января пройдут выступления участников сессии. 24 января в 12:00 пройдет церемония закрытия.

Участники Давосского форума

Всемирный экономический форум в 2020 году соберет около 3 тыс. участников из 117 стран. В мероприятиях примут участие лидеры 53 государств и правительств, в т.ч. Австрии, Афганистана, Германии, Греции, Израиля, Ирака, Италии, Испании, Нидерландов, Польши, Пакистана, США, Украины и др.

В Давос приедут миллиардеры из 36 стран мира, среди них Марк Цукерберг, Джордж Сорос, Билл Гейтс.

21 января в 11:00 в программе форума запланировано выступление президента США Дональда Трампа. Ожидается подтверждение участия американского вице-президента Майка Пенса.

В рамках ВЭФ-2020 состоится выступление экологической активистки Греты Тунберг с призывом прекратить инвестиции в ископаемые виды топлива. Школьница из Швеции приедет в Давос уже во второй раз.

В списках главных спикеров форума также: канцлер Германии Ангела Меркель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, исполнительный директор UNAIDS Винни Бьянима, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард и другие.

Украинская делегация в Давосе

Президент Владимир Зеленский посетит Всемирный экономический форум 22 января. Выступление главы государства в программе Давоса запланировано с 16:15 до 16:45 по местному времени.

В рамках форума с 21-го по 24 января также будет работать площадка "Украинский дом". Мероприятие организует Фонд Виктора Пинчука третий год подряд. Темой дискуссий в Украинском доме в 2020-м станет “Украина: креативность, инновации, возможности”.

Среди спикеров: глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев, глава агрохолдинга “Мироновский хлебопродукт” Юрий Косюк, режиссер Олег Сенцов и др.

22 января в 18:00 в Украинском доме выступит президент Владимир Зеленский.

Как проходил форум Давосский форум в 2019 году

Прошлогодний Всемирный экономический форум прошел в Швейцарии с 22 по 25 января под темой "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции". Обсуждались вопросы развития рынков и цифровой экономики, распространение криптовалют и кибербезопасность. Отдельно была поднята тема военного конфликта в Сирии и Ливии.

ВЭФ-2019 проигнорировали многие мировые лидеры. Так, президент США Дональд Трамп и вся делегация Белого дома не участвовали в форуме из-за "шатдауна".

Глава Франции Эммануэль Макрон отменил поездку в Давос, в связи с протестами “желтых жилетов”. Из-за ситуации с Brexit, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также не приехала на форум.