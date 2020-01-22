Зеленский провел первую встречу на полях форума в Давосе

Фото: встреча делегаций (president.gov.ua)

Президент встретился с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с главой правления и генеральным директором американской продовольственной компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнанном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский сказал представителю компании, что в Украине запускается земельная реформа, которая "станет локомотивом роста аграрного сектора и экономики в целом".

"Очень приятно встретиться с одним из крупнейших инвесторов в аграрный сектор и аграрную логистику в Украине. Мы будем рады сотрудничеству с Cargill Financial по запуску инструментов кредитования фермеров для увеличения урожайности и приобретение новой агротехники", - сказал он.

Зеленский также отметил, что Украина хочет видеть больше инвестиций компании Cargill в переработку аграрной продукции.

"Мы действительно хотим бороться за каждого инвестора, особенно за инвесторов, которые находятся в Украине на постоянной основе. Мы готовы помогать, чем можем. Мы хотим увеличение инвестиций и готовим новые программы", - сказал глава государства.

Макленнан напомнил, что Cargill Inc. инвестировала в Украине более полумиллиарда долларов и добавил, что инвесторы положительно оценивают движение Украины к прозрачности.

Напомним, сегодня запланировано выступление Владимира Зеленского в программе Давосского форума. Речь украинского президента продлится с 17:15 до 17:45.

Отметим, Давосский форум стартовал 21 января и продлится до пятницы, 24 января. Тема встречи в этом году: "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир". Обсуждения сессии коснутся таких ключевых тем, как "сохранение планеты", "общество и будущее труда", "технологии на благо", "справедливые экономики", "здоровое будущее".