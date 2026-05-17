UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський: Європа має бути в переговорах, варто визначити, хто її представить

21:24 17.05.2026 Нд
2 хв
Від Європи повинен говорити "сильний голос"
aimg Костянтин Широкун
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Європа має бути присутньою у мирних переговорах України та РФ, її повинен представляти "сильний голос".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Стубб назвав дві причини, чому має відновитися діалог між Європою та РФ

"Поговорив з Антоніу Коштою. Дуже дякую за підтримку нашої держави й людей. Детально говорили по перспективах процесу перемовин заради миру для України та всієї Європи", - зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що Європа має бути в перемовинах. Важливо, щоб у неї був сильний голос та присутність у цьому процесі, і варто визначити, хто представлятиме саме Європу.

"Звісно, говорили також про євроінтеграцію України. Ми готові до відкриття кластерів – обговорили графік та необхідну комунікацію щодо цього. Вдячний усім, хто нас підтримує", - додав глава держави.

Європа в мирних переговорах України та РФ

Раніше повідомлялось, що європейські лідери останнім часом розглядають можливість відновити переговори з Росією.

На цьому тлі російський диктатор заявив, що вважає колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера найкращим кандидатом від ЄС для участі у можливих переговорах щодо завершення війни.

Зазначимо, що цю ідею у Німеччині відкинули. Один із німецьких чиновників наголосив, що кандидатура Шредера як посередника між ЄС та країною-агресоркою не розглядається.

Окрім того, в ЗМІ повідомили, що Берлін обговорює кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмаєра як можливого переговорника між Європою та Росією.

Крім того, Кая Каллас припустила, що може виступити у ролі переговірника від Євросоюзу у майбутньому діалозі з Росією. Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував, щоб Європу на переговорах із Путіним представляв "знавець російської душі".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийЄвросоюзМирні переговориВторгнення Росії до України