Фіцо хоче бачити на переговорах Європи з Путіним "знавця російської душі"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію словацького телеканалу HNtelevízia .

Фіцо про кулуарні розмови в Європі

Фіцо розповів, що європейські політики публічно можуть критикувати контакти з Москвою, проте в неофіційних розмовах самі цікавляться позицією Кремля і можливістю переговорів.

За словами прем'єр-міністра Словаччини, після офіційних зустрічей багато політиків продовжують обговорювати тему Росії вже в приватному порядку.

"Найголовніше в цих бесідах..., з одного боку, мене критикують, але повірте мені, що потім, коли я йду в туалет, вони йдуть за мною і запитують мене в туалеті. Роберте, що цей Путін розповідає?", - зазначив Фіцо.

Переговори з Росією

Фіцо заявив, що не розуміє відмови частини європейських країн від прямого діалогу з Москвою. На його думку, переговорний процес неможливий без контактів із російською стороною.

Він підкреслив, що Європі все одно доведеться шукати формат спілкування з Кремлем і обговорювати варіанти врегулювання.

"Чому, заради всього святого, ви не йдете до нього і не ведете діалог? Ми повинні вести з Росією нормальний діалог", - підкреслив Фіцо.

Заява про Шредера і "російську душу"

Прем'єр-міністр Словаччини також прокоментував слова Володимира Путіна про можливу участь колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як посередника в переговорах.

На думку Фіцо, Путін пропонує кандидатури людей, які знайомі з російською політикою і розуміють особливості країни.

"Просто Путін хоче людину, яка хоча б трохи знає цю російську душу", - прокоментував Фіцо.

Він додав, що, на його думку, неможливо відправити на переговори людину, яка не має уявлення про Росію та її політичну систему.