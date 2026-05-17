Зеленский: Европа должна быть в переговорах, стоит определить, кто ее представит

Европа должна присутствовать в мирных переговорах Украины и РФ, ее должен представлять "сильный голос".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Поговорил с Антониу Коштой. Спасибо за поддержку нашего государства и людей. Подробно говорили о перспективах переговорного процесса ради мира для Украины и всей Европы", - отметил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что Европа должна быть в переговорах. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе, и стоит определить, кто будет представлять именно Европу.
"Конечно, говорили также о евроинтеграции Украины. Мы готовы к открытию кластеров - обсудили график и необходимую коммуникацию по этому поводу. Благодарен всем, кто нас поддерживает", - добавил глава государства.
Ранее сообщалось, что европейские лидеры в последнее время рассматривают возможность возобновить переговоры с Россией.
На этом фоне российский диктатор заявил, что считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера лучшим кандидатом от ЕС для участия в возможных переговорах по завершению войны.
Отметим, что эту идею в Германии отвергли. Один из немецких чиновников отметил, что кандидатура Шредера как посредника между ЕС и страной-агрессором не рассматривается.
Кроме того, в СМИ сообщили, что Берлин обсуждает кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера как возможного переговорщика между Европой и Россией.
Кроме того, Кая Каллас предположила, что может выступить в роли переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией. Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил, чтобы Европу на переговорах с Путиным представлял "знаток русской души".