Зеленский: Европа должна быть в переговорах, стоит определить, кто ее представит

21:24 17.05.2026 Вс
2 мин
От Европы должен говорить "сильный голос"
aimg Константин Широкун
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Европа должна присутствовать в мирных переговорах Украины и РФ, ее должен представлять "сильный голос".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Поговорил с Антониу Коштой. Спасибо за поддержку нашего государства и людей. Подробно говорили о перспективах переговорного процесса ради мира для Украины и всей Европы", - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Европа должна быть в переговорах. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе, и стоит определить, кто будет представлять именно Европу.

"Конечно, говорили также о евроинтеграции Украины. Мы готовы к открытию кластеров - обсудили график и необходимую коммуникацию по этому поводу. Благодарен всем, кто нас поддерживает", - добавил глава государства.

Европа в мирных переговорах Украины и РФ

Ранее сообщалось, что европейские лидеры в последнее время рассматривают возможность возобновить переговоры с Россией.

На этом фоне российский диктатор заявил, что считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера лучшим кандидатом от ЕС для участия в возможных переговорах по завершению войны.

Отметим, что эту идею в Германии отвергли. Один из немецких чиновников отметил, что кандидатура Шредера как посредника между ЕС и страной-агрессором не рассматривается.

Кроме того, в СМИ сообщили, что Берлин обсуждает кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера как возможного переговорщика между Европой и Россией.

Кроме того, Кая Каллас предположила, что может выступить в роли переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией. Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил, чтобы Европу на переговорах с Путиным представлял "знаток русской души".

