Головна » Новини » Війна в Україні

Німеччина відкинула пропозицію Путіна призначити Шредера переговірником між ЄС і РФ

17:40 10.05.2026 Нд
Що сказали в Німеччині на пропозицію Путіна?
aimg Едуард Ткач
Німеччина відкинула пропозицію Путіна призначити Шредера переговірником між ЄС і РФ Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Німеччина відхилила припущення глави Кремля Володимира Путіна про те, що колишній канцлер ФРН Герхард Шредер міг би бути посередником на переговорах ЄС і Росії для досягнення мирної угоди щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Німецький чиновник сказав виданню, що ця пропозиція не заслуговує на довіру, оскільки Росія не змінила жодної зі своїх умов.

За словами чиновника, первинною перевіркою стане те, чи готова Москва продовжити триденне припинення вогню, яке було узгоджено на період з 9 по 11 травня (включно).

Також він додав, що Путін зробив низку помилкових пропозицій, які спрямовані на розкол західного альянсу.

Зазначимо, що після відходу з посади канцлера ФРН у 2005 році Герхард Шредер майже одразу обійняв посаду скандального німецько-російського консорціуму з будівництва газопроводу. Крім того, він зазнав різкої критики в Німеччині за свою близькість до Путіна.

Reuters пише, що в п'ятницю представник уряду Німеччини сказав одну важливу річ. За його словами, Берлін не бачить ознак зацікавленості Москви в серйозних переговорах, наголосивши, що будь-які переговори з ЄС мають тісно координуватися з державами-членами та Україною.

Нагадаємо, нещодавно президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що, на його думку, ЄС має потенціал для переговорів із Росією та обговорення майбутньої архітектури безпеки Європи.

Також він сказав, що ЄС розглядає можливість налагодити прямий контакт для переговорів з Росією, щоб уникнути ізоляції від мирного процесу, який зараз очолюють США.

На цьому тлі диктатор РФ Володимир Путін зробив учора низку заяв. Він сказав, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер є найкращим переговірником для діалогу між Росією та Євросоюзом.

Вакцину проти хантавірусу розробляють роками через брак фінансування, - NYT
Вакцину проти хантавірусу розробляють роками через брак фінансування, - NYT
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"