У Німеччині розглядають Штайнмаєра на роль переговорника між ЄС і РФ, - ЗМІ

У Німеччині обговорюють кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмаєра як потенційного перемовника від Євросоюзу щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

У керівній коаліції Німеччини розглядають Штайнмаєра як кандидатуру для участі в переговорному процесі від імені ЄС. Очікується, що це питання стане темою внутрішніх обговорень найближчим часом.

Співрозмовники видання зазначили, що урядова коаліція навряд чи підтримає пропозицію російського диктатора Володимира Путіна призначити екс-канцлера ФРН Герхарда Шредера представником ЄС на переговорах. У німецькому уряді не вважають, що він самотужки впорається з таким завданням.

Однією з ідей є створення "переговорного дуету" у складі чинного президента та Шредера.

Реакція на ініціативи Кремля

Німецький уряд наразі не вважає пропозиції Москви такими, що заслуговують на довіру. У Берліні наголошують, що Росія поки не продемонструвала жодної реальної готовності до компромісів.

На думку джерел, заяви Кремля вписуються в серію гібридних атак, спрямованих на розкол Європи. За їхніми словами, тестом на правдивість намірів РФ могла б стати готовність Москви продовжити триденне припинення вогню.

Що передувало

У суботу, 9 травня, російський диктатор заявив, що Герхард Шредер є найкращим переговірником для діалогу між Росією і ЄС.

При цьому глава Кремля зауважив, що готовий вести переговори з будь-яким європейським політиком, за винятком тих, хто "встиг наговорити всякого" про РФ.

Хто такий Штайнмаєр

Франк-Вальтер Штайнмаєр, федеральний президент Німеччини (з 2017), займає активну позицію підтримки України. Він відвідував Україну у жовтні 2022 року, підписував закони про мільярдні інвестиції в оборону та закликав до єдності ЄС задля захисту миру на тлі російської агресії.

Під час візиту 25 жовтня 2022 року Штайнмаєр був змушений провести понад годину у бомбосховищі на Чернігівщині через повітряну тривогу.

У грудні 2025 року Штайнмаєр у різдвяній промові закликав європейців до єдності та солідарності з Україною, наголосивши на необхідності захисту спільних цінностей. Перед цим, у березні минулого року, він підписав закон, що розблокував мільярдні інвестиції в оборону та інфраструктуру, включаючи значну допомогу Україні.

Що таке "формула Штайнмаєра"

"Формула Штайнмаєра" передбачає, що закон про особливий статус Донбасу набуває чинності о 20:00 в день голосування на позачергових місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей, які призначені і проведені відповідно до Конституції України і спеціальним законом, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах.

Особливий статус Донбасу діятиме на тимчасовій основі до дня публікації підсумкової доповіді ОБСЄ про відповідність місцевих виборів міжнародним стандартам, а також українському законодавству.

Закон продовжить діяти на постійній основі після визнання виборів демократичними.