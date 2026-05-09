Путін розкрив, кого хоче бачити переговірником між ЄС і Росією

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що готовий колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер є найкращим переговірником для діалогу між Росією і ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спілкування з пресою.

Водночас він додав, що готовий вести переговори з будь-яким європейським політиком, за винятком тих, хто "встиг наговорити всякого".

"Для мене особисто краще колишній канцлер Федеративної республіки Німеччина пан Шредер", - сказав Путін, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Діалог ЄС і РФ та готовність Москви до переговорів

Нагадаємо, днями президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС розглядає можливість налагодження прямого каналу перемовин із Кремлем, щоб уникнути ізоляції від мирного процесу, який наразі очолюють США.

Головною метою є недопущення ситуації, за якої Європу змусять ухвалити мирну угоду без її участі та згоди. При цьому Кошта зазначив, що РФ поки що не демонструє намірів брати участь у серйозних переговорах.

Учора прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий до діалогу "з усіма", зокрема з ЄС. При цьому додав, що Москва не хоче виступати ініціатором переговорів.