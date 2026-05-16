Стубб назвав дві причини, чому має відновитися діалог між Європою та РФ

Існує дві причини, чому має відновитися діалог між Європою та Росією. Одна із них полягає в тому, що в України зараз сильніша позиція, ніж у РФ.

"Є дві причини, чому, на мій погляд, наближається час початку такого діалогу в Європі. По-перше, позиція України зараз сильна, а позиція Росії - слабка. Можна сказати, Україна значною мірою виграє цю війну, і Росія мала б бути зацікавлена почати діалог", - сказав Стубб.

Другою причиною для відновлення діалогу він назвав "європейський інтерес".

"Якщо ти не сидиш за столом, тебе з'їдять на цьому столі. Тому краще підтримувати якийсь діалог. Хто його буде вести і на яких умовах - поки зарано говорити", - зазначив президент Фінляндії.

На запитання, чи Європа достатньо єдина для діалогу з Росією, він відповів ствердно.

"Чесно кажучи, я не бачив ЄС більш єдиним, ніж зараз. Ми були єдині під час COVID-19, ми були єдині після початку війни Росії проти України, разом підтримували Україну, за винятком деяких розбіжностей, наприклад, Віктора Орбана в Угорщині. Зараз ця проблема зникла, тому ми можемо допомагати Україні", - сказав Стубб.

За його словами, неможливо, щоб "одна людина говорила від імені всіх", але важливо, що "є одна, дві, три чи кілька людей, які можуть обговорювати з Росією практичні деталі шляху до миру".

"Я вважаю, передусім треба добиватися перемир'я. Зараз про це не говорять. Були короткі перемир'я на кілька днів, але, можливо, європейці могли б допомогти американцям у цьому питанні. Зараз США приділяють більше уваги Ірану", - президент Фінляндії.