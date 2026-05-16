Стубб назвав дві причини, чому має відновитися діалог між Європою та РФ
Існує дві причини, чому має відновитися діалог між Європою та Росією. Одна із них полягає в тому, що в України зараз сильніша позиція, ніж у РФ.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Фінляндії Александер Стубб заявив в інтерв'ю LRT.
"Є дві причини, чому, на мій погляд, наближається час початку такого діалогу в Європі. По-перше, позиція України зараз сильна, а позиція Росії - слабка. Можна сказати, Україна значною мірою виграє цю війну, і Росія мала б бути зацікавлена почати діалог", - сказав Стубб.
Другою причиною для відновлення діалогу він назвав "європейський інтерес".
"Якщо ти не сидиш за столом, тебе з'їдять на цьому столі. Тому краще підтримувати якийсь діалог. Хто його буде вести і на яких умовах - поки зарано говорити", - зазначив президент Фінляндії.
На запитання, чи Європа достатньо єдина для діалогу з Росією, він відповів ствердно.
"Чесно кажучи, я не бачив ЄС більш єдиним, ніж зараз. Ми були єдині під час COVID-19, ми були єдині після початку війни Росії проти України, разом підтримували Україну, за винятком деяких розбіжностей, наприклад, Віктора Орбана в Угорщині. Зараз ця проблема зникла, тому ми можемо допомагати Україні", - сказав Стубб.
За його словами, неможливо, щоб "одна людина говорила від імені всіх", але важливо, що "є одна, дві, три чи кілька людей, які можуть обговорювати з Росією практичні деталі шляху до миру".
"Я вважаю, передусім треба добиватися перемир'я. Зараз про це не говорять. Були короткі перемир'я на кілька днів, але, можливо, європейці могли б допомогти американцям у цьому питанні. Зараз США приділяють більше уваги Ірану", - президент Фінляндії.
Переговори Європи та Росії
Нагадаємо, європейські лідери розглядають можливість відновити переговори з Росією.
Російський диктатор заявив, що вважає колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера найкращим кандидатом від ЄС для участі у можливих переговорах щодо завершення війни.
Зазначимо, що цю ідею у Німеччині відкинули. Один із німецьких чиновників наголосив, що кандидатура Шредера як посередника між ЄС та країною-агресоркою не розглядається.
В понеділок, 11 травня, ЗМІ повідомили, що Берлін обговорює кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмаєра як можливого переговорника між Європою та Росією.
Крім того, Кая Каллас припустила, що може виступити у ролі переговірника від Євросоюзу у майбутньому діалозі з Росією.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував, щоб Європу на переговорах із Путіним представляв "знавець російської душі".