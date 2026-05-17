Зеленський: Європа має бути в переговорах, варто визначити, хто її представить

Європа має бути присутньою у мирних переговорах України та РФ, її повинен представляти "сильний голос".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Поговорив з Антоніу Коштою. Дуже дякую за підтримку нашої держави й людей. Детально говорили по перспективах процесу перемовин заради миру для України та всієї Європи", - зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що Європа має бути в перемовинах. Важливо, щоб у неї був сильний голос та присутність у цьому процесі, і варто визначити, хто представлятиме саме Європу.

"Звісно, говорили також про євроінтеграцію України. Ми готові до відкриття кластерів – обговорили графік та необхідну комунікацію щодо цього. Вдячний усім, хто нас підтримує", - додав глава держави.

Раніше повідомлялось, що європейські лідери останнім часом розглядають можливість відновити переговори з Росією.

На цьому тлі російський диктатор заявив, що вважає колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера найкращим кандидатом від ЄС для участі у можливих переговорах щодо завершення війни.

Зазначимо, що цю ідею у Німеччині відкинули. Один із німецьких чиновників наголосив, що кандидатура Шредера як посередника між ЄС та країною-агресоркою не розглядається.