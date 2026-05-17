ua en ru
Нд, 17 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський: Європа має бути в переговорах, варто визначити, хто її представить

21:24 17.05.2026 Нд
2 хв
Від Європи повинен говорити "сильний голос"
aimg Костянтин Широкун
Зеленський: Європа має бути в переговорах, варто визначити, хто її представить Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Європа має бути присутньою у мирних переговорах України та РФ, її повинен представляти "сильний голос".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Стубб назвав дві причини, чому має відновитися діалог між Європою та РФ

"Поговорив з Антоніу Коштою. Дуже дякую за підтримку нашої держави й людей. Детально говорили по перспективах процесу перемовин заради миру для України та всієї Європи", - зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що Європа має бути в перемовинах. Важливо, щоб у неї був сильний голос та присутність у цьому процесі, і варто визначити, хто представлятиме саме Європу.

"Звісно, говорили також про євроінтеграцію України. Ми готові до відкриття кластерів – обговорили графік та необхідну комунікацію щодо цього. Вдячний усім, хто нас підтримує", - додав глава держави.

Європа в мирних переговорах України та РФ

Раніше повідомлялось, що європейські лідери останнім часом розглядають можливість відновити переговори з Росією.

На цьому тлі російський диктатор заявив, що вважає колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера найкращим кандидатом від ЄС для участі у можливих переговорах щодо завершення війни.

Зазначимо, що цю ідею у Німеччині відкинули. Один із німецьких чиновників наголосив, що кандидатура Шредера як посередника між ЄС та країною-агресоркою не розглядається.

Окрім того, в ЗМІ повідомили, що Берлін обговорює кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмаєра як можливого переговорника між Європою та Росією.

Крім того, Кая Каллас припустила, що може виступити у ролі переговірника від Євросоюзу у майбутньому діалозі з Росією. Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував, щоб Європу на переговорах із Путіним представляв "знавець російської душі".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Євросоюз Мирні переговори Вторгнення Росії до України
Новини
Зеленський про атаку на Москву: цілком справедливі відповіді України на затягування війни
Зеленський про атаку на Москву: цілком справедливі відповіді України на затягування війни
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату