ua en ru
Нд, 17 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський про атаку на Москву: цілком справедливі відповіді України на затягування війни

12:45 17.05.2026 Нд
2 хв
Українські дрони подолали понад 500 км
aimg Тетяна Степанова
Зеленський про атаку на Москву: цілком справедливі відповіді України на затягування війни Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Атака дронів на Москву та область 17 травня - це цілком справедливі відповіді України на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну", - зазначив Зеленський.

Він додав, що українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу.

"Вдячний СБУ та всім Силам оборони України за влучність. Дистанція від державного кордону України - понад 500 км. Концентрація російської ППО в Московському регіоні - найбільша. Але долаємо", - наголосив президент.

Атака на Москву

Нагадаємо, у ніч на 17 травня невідомі дрони масовано атакували Москву та область. Росіяни неодноразово скаржилися на вибухи, а перед цим було голосно також в окупованому Криму.

Внаслідок атаки дронів на Москву і область було уражено такі об'єкти, як технопарк, підприємство, НПЗ, аеропорт і наливна станція нафтопродуктів.

Згодом Міністерство оборони України підтвердило удари по низці об’єктів у Москві та Московській області, серед яких - НПЗ, нафтобаза та виробництва мікроелектроніки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Володимир Зеленський Москва Атака дронів Збройні сили України Сили безпілотних систем
Новини
Україну атакували сотні дронів, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Україну атакували сотні дронів, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату