Зеленський про атаку на Москву: цілком справедливі відповіді України на затягування війни

Атака дронів на Москву та область 17 травня - це цілком справедливі відповіді України на затягування Росією війни та удари по українських містах і громадах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Цілком справедливі наші відповіді на російське затягування війни та удари по наших містах і громадах. Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну", - зазначив Зеленський.

Він додав, що українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу.

"Вдячний СБУ та всім Силам оборони України за влучність. Дистанція від державного кордону України - понад 500 км. Концентрація російської ППО в Московському регіоні - найбільша. Але долаємо", - наголосив президент.