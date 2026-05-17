ua en ru
Вс, 17 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский: Европа должна быть в переговорах, стоит определить, кто ее представит

21:24 17.05.2026 Вс
2 мин
От Европы должен говорить "сильный голос"
aimg Константин Широкун
Зеленский: Европа должна быть в переговорах, стоит определить, кто ее представит Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Европа должна присутствовать в мирных переговорах Украины и РФ, ее должен представлять "сильный голос".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также: Стубб назвал две причины, почему должен возобновиться диалог между Европой и РФ

"Поговорил с Антониу Коштой. Спасибо за поддержку нашего государства и людей. Подробно говорили о перспективах переговорного процесса ради мира для Украины и всей Европы", - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Европа должна быть в переговорах. Важно, чтобы у нее был сильный голос и присутствие в этом процессе, и стоит определить, кто будет представлять именно Европу.

"Конечно, говорили также о евроинтеграции Украины. Мы готовы к открытию кластеров - обсудили график и необходимую коммуникацию по этому поводу. Благодарен всем, кто нас поддерживает", - добавил глава государства.

Европа в мирных переговорах Украины и РФ

Ранее сообщалось, что европейские лидеры в последнее время рассматривают возможность возобновить переговоры с Россией.

На этом фоне российский диктатор заявил, что считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера лучшим кандидатом от ЕС для участия в возможных переговорах по завершению войны.

Отметим, что эту идею в Германии отвергли. Один из немецких чиновников отметил, что кандидатура Шредера как посредника между ЕС и страной-агрессором не рассматривается.

Кроме того, в СМИ сообщили, что Берлин обсуждает кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера как возможного переговорщика между Европой и Россией.

Кроме того, Кая Каллас предположила, что может выступить в роли переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией. Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил, чтобы Европу на переговорах с Путиным представлял "знаток русской души".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Евросоюз Мирные переговоры Вторжение России в Украину
Новости
Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата