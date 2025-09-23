Зеленський доповів Келлогу про контрнаступ ЗСУ біля Покровська і Добропілля

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував про чергові успіхи української армії на фронті.

Він повідомив, що за 21 вересня ЗСУ відновили контроль на 1,3 км квадратних, а також провели пошук і знищили противника на території 2,1 км квадратних Покровського району Донецької області.

Крім того, ЗСУ в ході контрнаступу на Добропільському напрямку повернули під свій контроль 7 населених пунктів, і від ДРГ противника зачистили 9.

Також близько тижня тому президент України Володимир Зеленський розповів, що в Сумській області ЗСУ просуваються в бік державного кордону України, а в Харківській області ворог несе великі втрати.

Зеленський у Нью-Йорку

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 23 вересня президент України разом з українською делегацією прибув до Нью-Йорка, щоб взяти участь у сесії Генасамблеї ООН, саміті з повернення українських дітей і саміті Кримської платформи.

Глава держави поінформував, що у нього під час візиту заплановано майже два десятки зустрічей. Частина з них уже розпочалася, а також відомо, що сьогодні, 23 вересня, Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.