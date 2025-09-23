Зеленский доложил Келлогу о контрнаступлении ВСУ возле Покровска и Доброполья

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал об очередных успехах украинской армии на фронте.

Он сообщил, что за 21 сентября ВСУ восстановили контроль на 1,3 км квадратных, а также провели поиск и уничтожили противника на территории 2,1 км квадратных Покровского района Донецкой области.

Кроме того, ВСУ в ходе контрнаступления на Добропольском направлении вернули под свой контроль 7 населенных пунктов, и от ДРГ противника зачистили 9.

Также около недели назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Сумской области ВСУ продвигаются в сторону государственной границы Украины, а в Харьковской области враг несет большое потери.

Зеленский в Нью-Йорке

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 23 сентября президент Украины вместе с украинской делегацией прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в сессии Генассамблеи ООН, саммите по возвращению украинских детей и саммите Крымской платформы.

Глава государства информировал, что у него во время визита запланированы почти два десятка встреч. Части из них уже начались, а также известно, что сегодня, 23 сентября, Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.