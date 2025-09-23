Зеленский доложил Келлогу о контрнаступлении ВСУ возле Покровска и Доброполья

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Нью-Йорке встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. Он проинформировал генерала о ситуации на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Проинформировал о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска", - заявил президент.
Также они затронули тему развития сотрудничества Украины и США. В частности, речь шла о взаимовыгодных соглашениях по дронам и закупке американского оружия, которые Киев предложил Вашингтону.
"Благодарен Киту Келлогу за поддержку и помощь и президенту США Дональду Трампу - за усилия для окончания войны и прекращения убийств", - резюмировал Зеленский.
Напомним, вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал об очередных успехах украинской армии на фронте.
Он сообщил, что за 21 сентября ВСУ восстановили контроль на 1,3 км квадратных, а также провели поиск и уничтожили противника на территории 2,1 км квадратных Покровского района Донецкой области.
Кроме того, ВСУ в ходе контрнаступления на Добропольском направлении вернули под свой контроль 7 населенных пунктов, и от ДРГ противника зачистили 9.
Также около недели назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Сумской области ВСУ продвигаются в сторону государственной границы Украины, а в Харьковской области враг несет большое потери.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 23 сентября президент Украины вместе с украинской делегацией прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в сессии Генассамблеи ООН, саммите по возвращению украинских детей и саммите Крымской платформы.
Глава государства информировал, что у него во время визита запланированы почти два десятка встреч. Части из них уже начались, а также известно, что сегодня, 23 сентября, Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.