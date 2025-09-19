Сирський назвав перші результати контрнаступу ЗСУ в Донецькій області

Українські захисники під час операції на Добропільському напрямку змогли звільнити від окупантів сім населених пунктів. У ворога великі втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram .

Генерал зазначив, що просування українських захисників углиб оборони росіян становить від 3 до 7 кілометрів.

"Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - дев'ять", - додав Сирський.

За його словами, загалом під час операції вдалося звільнити 160 квадратних кілометрів, ще 171 квадратний кілометр зачищено від ворожих диверсантів.

Сирський розповів, що втрати РФ за цей час становлять 2456 осіб, серед них безповоротні - 1322. Також суттєво поповнено обмінний фонд.

При цьому ворог втратив 817 одиниць озброєння та військової техніки: