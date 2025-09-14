ua en ru
Нд, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЗСУ просуваються на Сумщині, у РФ значні втрати на Харківщині, - Зеленський

Неділя 14 вересня 2025 20:00
UA EN RU
ЗСУ просуваються на Сумщині, у РФ значні втрати на Харківщині, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Українська армія має хороші результати в Сумській області. Водночас росіяни несуть значні втрати у Харківській.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.

Глава держави поінформував, що сьогодні головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України", - заявив Зеленський.

Він висловив подяку воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади, а також поінформував про успіхи на інших фронтах.ЗСУ просуваються на Сумщині, у РФ значні втрати на Харківщині, - ЗеленськийФото: карта DeepState щодо ситуації на фронті (скриншот)

"Значні втрати у росіян і на Харківщині - в Купʼянську, і на Донеччині. Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми - відбиваються хлопцями", - сказав глава держави.

Особливу вдячність президент висловив воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, а також 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад.

"Молодці, хлопці. Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі", - резюмував Зеленський.

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський повідомив, що українські війська повністю провели російську наступальну операцію на Суми. Він зазначив, що ворог зазнав втрат.

"Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості в результаті понесених втрат", - повідомив президент.

Також зазначимо, що згідно зі звітом Американського інституту вивчення війни (ISW) за 12 вересня, російська армія продовжує атакувати в Сумській, Харківській, Запорізькій областях, а також на ряді інших напрямків. Однак для РФ це результатів не приносить.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України Донецька область Сумська область Харків Війна в Україні
Новини
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії