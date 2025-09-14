ЗСУ просуваються на Сумщині, у РФ значні втрати на Харківщині, - Зеленський

Українська армія має хороші результати в Сумській області. Водночас росіяни несуть значні втрати у Харківській.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення .

Глава держави поінформував, що сьогодні головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України", - заявив Зеленський.

Він висловив подяку воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади, а також поінформував про успіхи на інших фронтах. Фото: карта DeepState щодо ситуації на фронті (скриншот)

"Значні втрати у росіян і на Харківщині - в Купʼянську, і на Донеччині. Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми - відбиваються хлопцями", - сказав глава держави.

Особливу вдячність президент висловив воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, а також 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад.

"Молодці, хлопці. Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі", - резюмував Зеленський.