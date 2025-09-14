ЗСУ просуваються на Сумщині, у РФ значні втрати на Харківщині, - Зеленський
Українська армія має хороші результати в Сумській області. Водночас росіяни несуть значні втрати у Харківській.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.
Глава держави поінформував, що сьогодні головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України", - заявив Зеленський.
Він висловив подяку воїнам 225-го окремого штурмового полку та 71-ї єгерської бригади, а також поінформував про успіхи на інших фронтах.Фото: карта DeepState щодо ситуації на фронті (скриншот)
"Значні втрати у росіян і на Харківщині - в Купʼянську, і на Донеччині. Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми - відбиваються хлопцями", - сказав глава держави.
Особливу вдячність президент висловив воїнам 1-го, 225-го та 425-го окремих штурмових полків, а також 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад.
"Молодці, хлопці. Діємо відповідно до ситуації й на Запоріжжі", - резюмував Зеленський.
Успіхи ЗСУ на фронті
Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський повідомив, що українські війська повністю провели російську наступальну операцію на Суми. Він зазначив, що ворог зазнав втрат.
"Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості в результаті понесених втрат", - повідомив президент.
Також зазначимо, що згідно зі звітом Американського інституту вивчення війни (ISW) за 12 вересня, російська армія продовжує атакувати в Сумській, Харківській, Запорізькій областях, а також на ряді інших напрямків. Однак для РФ це результатів не приносить.