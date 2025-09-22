ua en ru
ЗСУ просуваються на Добропільському напрямку. Сирський назвав площу звільнених територій

Добропілля, Понеділок 22 вересня 2025 15:26
ЗСУ просуваються на Добропільському напрямку. Сирський назвав площу звільнених територій
Автор: Наталія Кава

Сили оборони України продовжують дії на Добропільському напрямку. В ході ведення бойових дій знищено 43 окупанти та військову техніку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Наші воїни просуваються вперед. Минулої доби відновлено контроль над 1,3 кілометра квадратних, проведено пошук та знищення противника на території 2,1 кілометра квадратних Покровського району Донецької області", - розповів він.

За його даними, штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 метрів до 2,5 кілометрів. Під час бойових дій було знищено 43 окупанти, загальні втрати противника склали 65 осіб. Також ліквідовано 11 одиниць військової техніки, зокрема чотири артилерійські системи, шість безпілотників та один мотоцикл.

"Загалом за час операції, станом на 00:00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 кілометра квадратних, ще 180,8 кілометра квадратних зачищено від ДРГ противника. Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, дев’ять - зачищено від ворожих диверсантів", - заявив Сирський.

Він наголосив, що триває поповнення "обмінного фонду" для повернення захисників і захисниць із російського полону.

Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку становлять 2696 осіб, із них 1492 - безповоротні.

Також знищено 856 одиниць озброєння та військової техніки, серед них: 12 танків, 38 бойових броньованих машин, 175 артилерійських систем, 5 РСЗВ, 441 одиниця автотехніки, 58 мотоциклів і квадроциклів, 1 спеціальна техніка та 173 безпілотники.

Ситуація біля Добропілля

Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування углиб оборони росіян на Добропільському напрямку становить від 3 до 7 км. Українським військовим під час контрнаступу на цьому напрямку вдалось звільнити фронту звільнено сім населених пунктів.

Водночас, за даними начальника Управління Штурмових підрозділів Валентина Манька, на Добропільському напрямку українські війська проводять одну з найуспішніших операцій останніх місяців. Там противник опинився в оперативному оточенні, а його втрати у кілька разів перевищують українські.

Добропілля Генштаб ВСУ Війна в Україні
