Зеленський: домовилися з Трампом працювати над посиленням захисту неба України

Під час телефонної розмови президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорили серед іншого постачання систем протиповітряної оборони та російські нічні атаки на Київ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Зеленського.
"Ми сьогодні говорили про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд", - написав український лідер.
Також, за словами Зеленського, він та Трамп обговорили можливості українсько-американського оборонного співробітництва. В тому числі обговорювалося спільне виробництво техніки, боєприпасів та дронів.
"Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій", - додав президент.
Ввечері 1 липня низка ЗМІ повідомили, що США частково припинили постачання озброєння Україні. Цю інформацію згодом підтвердили у Білому домі, зазначивши, що на даному етапі пріоритетом залишаються "національні інтереси Сполучених Штатів". У Росії новини про можливе припинення постачання озброєнь викликали активну радість.
Проте вночі на 4 липня Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжують постачати зброю Україні, але водночас мають зважати на власні запаси. А ЗМІ написали, що припинення постачань - ініціатива міністра оборони США Піта Гегсета, якого вже не вперше ловлять на самовільному припиненні допомоги Україні.
На тлі цих новин Київ у ніч на 4 липня пережив чергову масовану атаку російських військ із застосуванням ракет і дронів. Внаслідок удару виникло багато пожеж, були постраждалі. Що наразі відомо про наслідки атаки на Київ, можна дізнатись у материіалі РБК-Україна.
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