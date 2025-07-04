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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Зеленский: договорились с Трампом работать над усилением защиты неба Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Во время телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудили среди прочего поставки систем противовоздушной обороны и российские ночные атаки на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

"Мы сегодня говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и шире - о ситуации на фронте. Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд", - написал украинский лидер.

Также, по словам Зеленского, он и Трамп обсудили возможности украинско-американского оборонного сотрудничества. В том числе обсуждалось совместное производство техники, боеприпасов и дронов.

"Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это очень нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий", - добавил президент.

 

Атака на Киев и приостановка поставок от США

Вечером 1 июля ряд СМИ сообщили, что США частично прекратили поставки вооружения Украине. Эту информацию впоследствии подтвердили в Белом доме, отметив, что на данном этапе приоритетом остаются "национальные интересы Соединенных Штатов". В России новости о возможном прекращении поставок вооружений вызвали активную радость.

Однако ночью на 4 июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Украине, но при этом должны учитывать собственные запасы. А СМИ написали, что прекращение поставок - инициатива министра обороны США Пита Гегсета, которого уже не впервые ловят на самовольном прекращении помощи Украине.

На фоне этих новостей Киев в ночь на 4 июля пережил очередную массированную атаку российских войск с применением ракет и дронов. В результате удара возникло много пожаров, были пострадавшие. Что сейчас известно о последствиях атаки на Киев, можно узнать в материале РБК-Украина.

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