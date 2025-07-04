Зеленский: договорились с Трампом работать над усилением защиты неба Украины

"Мы сегодня говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и шире - о ситуации на фронте. Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд", - написал украинский лидер.

Также, по словам Зеленского, он и Трамп обсудили возможности украинско-американского оборонного сотрудничества. В том числе обсуждалось совместное производство техники, боеприпасов и дронов.

"Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это очень нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий", - добавил президент.