Зеленський про ядерні погрози Путіна: свідчать про невдалу зустріч з главою Китаю
Бажання диктатора Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі свідчить про те, що його зустріч з главою Китаю Сі Цзіньпінем пройшла невдало.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час прес-конференції з нагоди деокупації Бучі.
"Якщо ви хочете мою особисту думку. Сигнал, що Росія хоче розташувати свою ядерну зброю в Білорусі, говорить про невдалу зустріч з Китаєм. Потрібно було показати якусь суб'єктність, яку Росія, під керуванням Путіна втратила", - заявив Зеленський.
На його думку, російському диктатору Путіну необхідно зараз показувати якісь перемоги, але він не зміг це зробити на полі бою.
"Вони почали криваву війну і вже зрозуміло, чим вона закінчиться. Питання в тому, що він не жаліє наших людей, але й не рахує своїх людей. Але то справа РФ", - зауважив президент.
Зеленський також вважає, що розміщення ядерного озброєння в Білорусі свідчить про втрату суб'єктності режиму Лукашенка, адже він більше не вирішує, яку зброю буде розміщено на його території.
Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі. Але мова йшла про тактичну і нібито про це в нього просив самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко.
Додамо, що світові лідери вже відреагували на ініціативу диктатора. В ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.
Сам же Лукашенко спробував пояснити, навіщо йому ядерна зброя в Білорусі. Нібито йому захотілося "ядерки" через те, що в його країні готується "державний переворот" і Мінськ намагаються "втягнути у війну".
Детальніше про те, що стоїть за заявами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України - писало РБК-Україна.
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