Зеленский о ядерных угрозах Путина: свидетельствуют о неудачной встрече с главой Китая
Желание диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о том, что его встреча с главой Китая Си Цзиньпинем прошла неудачно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции по случаю деоккупации Бучи.
"Если вы хотите мое личное мнение. Сигнал, что Россия хочет разместить свое ядерное оружие в Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем. Нужно было показать какую-то субъектность, которую Россия под управлением Путина потеряла", - заявил Зеленский.
По его мнению, российскому диктатору Путину сейчас необходимо показывать какие-то победы, но он не смог это сделать на поле боя.
"Они начали кровавую войну и уже понятно, чем она закончится. Вопрос в том, что он не жалеет наших людей, но и не считает своих людей. Но это дело РФ", - заметил президент.
Зеленский также считает, что размещение ядерного вооружения в Беларуси свидетельствует о потере субъектности режима Лукашенко, ведь он больше не решает, какое оружие будет размещено на его территории.
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить ядерное оружие в Белоруссии. Но речь шла о тактической и якобы об этом у него просил самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко.
Добавим, что мировые лидеры уже отреагировали на инициативу диктатора. В ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.
Сам Лукашенко попытался объяснить, зачем ему ядерное оружие в Беларуси. Вроде бы ему захотелось "ядерки" из-за того, что в его стране готовится "государственный переворот" и Минск пытаются "втянуть в войну".
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