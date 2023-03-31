Лукашенко пояснив, навіщо йому "ядерка": Білорусі загрожує "переворот", просить вірити на слово

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі готується "державний переворот", країну нібито намагаються "втягнути у війну". Саме тому Мінськ ініціював переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо розміщення ядерної зброї на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора під час послання білоруському народу і парламенту.

"Білорусь намагаються втягнути у війну. Особливо стараються наші сусіди (має на увазі Польщу, НАТО, - ред.), ці факти не сховаєш. Повним ходом йде формування якихось полків для подальшого перевороту в Білорусі, настане час - ми вам викладемо це все. Сьогодні не час, йде кропітка закрита робота. Але повірте на слово, я вас ніколи не обманював. Вони готуються вторгнутися на територію Білорусі, щоб знищити нашу країну. Роблять з наших бойовиків, а по простому - бандитів, яких не шкода. Їм їх не шкода. Ми також маємо цю інформацію. Перший досвід вони сьогодні набувають в Україні. Щоправда, більше як гарматне м'ясо", - заявив він.

За словами Лукашенка, саме тому "за обставин, що складаються", він "настійно активізував" переговори з Путіним щодо повернення в Білорусь ядерної зброї.

"Саме після повернення, яке було виведено у 90-х, я хочу убезпечити білоруську державу і забезпечити мир білоруському народу. Під батогом жити більше не хочемо і рабами не будемо", - констатував він.