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Лукашенко пояснив, навіщо йому "ядерка": Білорусі загрожує "переворот", просить вірити на слово

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Білорусь, П'ятниця 31 березня 2023 12:17
Лукашенко пояснив, навіщо йому "ядерка": Білорусі загрожує "переворот", просить вірити на слово Фото: голова білоруського режиму Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі готується "державний переворот", країну нібито намагаються "втягнути у війну". Саме тому Мінськ ініціював переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо розміщення ядерної зброї на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву диктатора під час послання білоруському народу і парламенту.

"Білорусь намагаються втягнути у війну. Особливо стараються наші сусіди (має на увазі Польщу, НАТО, - ред.), ці факти не сховаєш. Повним ходом йде формування якихось полків для подальшого перевороту в Білорусі, настане час - ми вам викладемо це все. Сьогодні не час, йде кропітка закрита робота. Але повірте на слово, я вас ніколи не обманював. Вони готуються вторгнутися на територію Білорусі, щоб знищити нашу країну. Роблять з наших бойовиків, а по простому - бандитів, яких не шкода. Їм їх не шкода. Ми також маємо цю інформацію. Перший досвід вони сьогодні набувають в Україні. Щоправда, більше як гарматне м'ясо", - заявив він.

За словами Лукашенка, саме тому "за обставин, що складаються", він "настійно активізував" переговори з Путіним щодо повернення в Білорусь ядерної зброї.

"Саме після повернення, яке було виведено у 90-х, я хочу убезпечити білоруську державу і забезпечити мир білоруському народу. Під батогом жити більше не хочемо і рабами не будемо", - констатував він.

Нагадаємо, 25 березня російський президент Володимир Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі. Повідомляється, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.

Пізніше міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення озброєнь у Білорусі.

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